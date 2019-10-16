Из-за разрушенных дымоходов в жилом доме Тулы уже неделю нет горячей воды

В редакцию Myslo обратились жители дома №15 по улице Ползунова. У них в квартирах уже больше недели отсутствует горячая вода. Жители считают, что всему виной бездействие УК «Жилцентр» и НАО «Спецтехника».

– По инициативе УК «Жилцентр» 3 октября состоялось собрание собственников квартир, — рассказала жительница дома Ирина. — На нем руководитель УК сообщил о разрушении дымовентканалов, точнее, их наружной части — оголовков. Для собравшихся это стало открытием, тем более что некоторые буквально пару дней назад были на крыше дома и даже отдаленных признаков разрушения не заметили. Представитель УК показал нам акт осмотра от НАО «Спецтехника», составленный в конце сентября этого года специалистом О. В. Новиковым. Акт подтверждает факт разрушений. Мы сомневаемся в компетенции этого человека – ранее он был судим за неправильно составленный акт, пострадали люди! В каком состоянии наши дымоходы и насколько качественно выполнялись работы в нашем доме — большой вопрос.

Действительно, Новиков в 2018 году был осужден за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью двух детей. ЧП cлучилось в Щекино 15 января 2017 года. Тогда 28-летняя женщина и двое ее дочерей (5 лет и 1 год) отравились угарным газом. Трагедией это не обернулось, но тяжкий вред здоровью пострадавшим был нанесен. Вина за это тогда легла на контролера-приемщика по трубопечным работам НАО «Спецтехника» Олега Новикова. Мужчина проводил 23 ноября 2016 года плановую проверку и очистку дымоходов газовых приборов в доме на ул. Ленина и по итогам обследования в акте указал, что всё исправно и ремонт не требуется, притом что в квартире, где жила женщина с детьми, ДВК был разрушен и эксплуатировать его было опасно. Щекинский мировой суд признал Новикова виновным и приговорил его к году ограничения свободы.

Тем не менее ремонтировать рушащиеся конструкции УК предложила за счет жильцов, сообщив, что цена вопроса – около 200 тысяч рублей, то есть примерно по 3 000 рублей с каждой из 68 квартир.

Жители задали резонный вопрос:

а как же тогда текущий ремонт? почему его не выполняла обслуживающая дымовентканалы организация НАО «Спецтехника»?

— Мы так и не получили внятного объяснения причин отсутствия текущего ремонта дымовентканалов и их регулярного осмотра, которые всем домом регулярно оплачиваются по статье «содержание и ремонт жилья», и доведения ситуации до аварийной. Вместо этого УК стала делать упор на то, что жильцам надо оплачивать ремонт, в противном случае газ нам отключат. Через неделю на основании вышеупомянутого акта и неких предписаний дом был отключен от газа. Сутки из-за этого не было горячей воды. Также половина дома лишилась и возможности готовить пищу, другим оставили подключенные к газу плиты. Сейчас весь дом не может пользоваться колонками, плиты же подключили после звонков и обращений на различные горячие линии. На сегодняшний день нами направлены заявления в областную прокуратуру и прокуратуру Привокзального района, а также обращения к губернатору, — рассказала Ирина.

В управляющей компании пояснили, что проверка проводилась в апреле 2019 года, тогда состояние дымовентканалов позволяло их эксплуатировать, а вот в сентябре НАО «Спецтехника» зафиксировала их разрушение.

— Мы уже заказали плиты для оголовков, как только они поступят, в срочном порядке мы произведем замену, — пояснила по телефону сотрудница УК. Что же касается текущего ремонта, девушка ничего конкретного не сказала.

Вопросов у туляков к организации НАО «Спецтехника» много. Например, этой весной претензии ей предъявляли жители дома №1-а по ул. Маяковского. Люди точно так же внезапно узнали, что дымовентканалы оказалась разрушены и непригодны для эксплуатации, хотя их предыдущее плановое обслуживание прошло спокойно и даже не потребовалось никакого ремонта. Подробнее об этом здесь.

Другой скандал разгорелся тоже минувшей весной в доме №3, корп. 2 по ул. Кауля, завершился он в пользу жильцов. Туляки неожиданно узнали от НАО «Спецтехника», что в их доме обнаружилось серьезное нарушение — смещение дымового блока и заужение каналов в 35 квартирах. Еще в одной якобы был разрушен дымовой блок поверх кровли. Причем эти проблемы существовали с момента постройки дома (примерно 49 лет). Жители были уверены, что отключение газа является незаконным, и заказали независимую экспертизу с привлечением сторонних экспертов. Они указали на то, что нарушения есть, но пользоваться газом они не мешают. И газ вернули в дома жителей.

Жители надеются, что прокуратура и другие контролирующие органы проверят исполнение обязанностей НАО «Спецтехника» в рамках текущего ремонта оголовков на крыше дома №15 по улице Ползунова.