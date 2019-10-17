Два дома в ЖК «Северная Мыза» планируют сдать до конца года

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

17 октября по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин посетил строительные площадки ЖК «Северная Мыза» и «Времена года», где проинспектировал объекты долевого строительства.

В данный момент в домах №82 и 83 ЖК «Северная Мыза» ведутся работы на фасаде, монтируются внутренние инженерные сети и оборудование. Сдать эти дома планируется до конца года. Дома №85, 84, 70, 79 планируется построить до 31 декабря 2020 года, дома №69 и 78 – в 2021 году.

– Не вызывает никаких сомнений, что подрядчик выполнит свои обязательства на объекте, проблема дольщиков будет решена. Продолжается активная застройка жилого микрорайона. Это одна из перспективных площадок. Здесь должно появиться около 200 тыс. квадратных метров нового жилья. В следующем году начнётся строительство новой автодороги к микрорайону. Это стало возможным благодаря федеральному проекту по стимулированию жилищного строительства. Кроме того, здесь появятся два детских сада на 160 и 240 мест. Один из них будет построен в рамках национального проекта «Демография», — подчеркнул Валерий Шерин.

Отметим, что для завершения строительства объектов недвижимости ЖК «Северная Мыза» в апреле этого года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке — ПАО «МТС-банк» и ООО СК «МЫЗА».

Работы на первой очереди ЖК «Времена года» уже завершены, выполнено благоустройство.

Смонтированы все инженерные сети. Это удалось сделать за счет средств инвестора ООО «СЗ «Фамилия». Благодаря другому застройщику – СК «ОСТ» – подведены коммуникации, построена новая котельная. Идет оформление документов. В планах до ноября – ввести в эксплуатацию пять домов первой очереди.

По словам арбитражного управляющего Павла Новикова, техническая передача квартир первой очереди ЖК «Времена года» состоится в этом году. Юридические вопросы оформления жилья в собственность будут окончательно в первом квартале 2020 года в рамках процедуры, предусмотренной законом о банкротстве.

Валерий Шерин отметил, что благоустройство территории выполнено в рамках проектных решений, которые были определены предыдущим застройщиком. По словам председателя правительства, необходимо переработать дендроплан и к 1 ноября дополнительно высадить деревья-крупномеры.

Валерий Шерин также подчеркнул, что шесть домов второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона будут достроены в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит» при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Приступить к строительным работам на этих объектах планируют в следующем году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в следующем году будет создано два новых маршрута, которые соединят микрорайон с центральной частью города и Пролетарским районом.

Валерий Шерин отметил, что необходимо также тщательно продумать организацию дорожного движения, чтобы люди могли не только выезжать из ЖК «Суворовский» и «Времена года» в сторону ул. Ложевой, но и поворачивать налево в центр города.