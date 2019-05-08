В Туле жильцы дома три месяца сидят без горячей воды из-за убитых дымоходов

Фото Дмитрия Дзюбина.

Почему УК не предпринимает никаких мер для решения этого вопроса, выяснял Myslo.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 1-а по ул. Маяковского Анастасия Маткова. Их дом, как и расположенный по соседству дом № 1, в феврале остался без горячей воды. Причина — разрушение дымовентканалов. Соответственно, эксплуатация газовых колонок в этом случае представляет потенциальную угрозу.

О ветхом состоянии дымоходов стало известно 7 февраля, в этот день Тулагоргаз проводил в доме № 1-а плановую проверку. В тот же день вечером в 12 из 16 квартир газовые водонагреватели были отключены от газа.

Анастасия Маткова - Неужели они обветшали в один момент? Ведь 13 сентября 2018 года проводился осмотр НАО «Спецтехника», и никаких замечаний со стороны контролеров не было, — рассказала Анастасия Маткова. — Мы запросили в УК акты проверки дымовентканалов (ДВК). Оказалось, что подписи в этом акте — не местных жителей.

Спустя пять месяцев, 7 февраля, НАО «Спецтехника» вновь пришло с проверкой (по закону оно вообще должно проводить проверку ДВК раз в квартал). На следующий день за подписью гендиректора ООО «Восход» в Тулагоргаз было направлено письмо с просьбой отключить газовые водонагреватели в 10 квартирах из-за разрушения дымовых труб.

26 февраля УК инициировала собрание жителей, на котором сообщила, что ремонт дымоходов относится к работам капитального характера, а значит, оплачивать их должны жители. Ориентировочная сумма — 126 000 рублей.

УК предложила жителям внести 20% аванса, а оставшуюся сумму выплатить в рассрочку в течение полугода. Но после подготовки сметы, за которую также заплатили сами жители, сумма возросла почти в два раза — до 238,2 тысячи рублей.

Тем не менее жители были согласны и на эту сумму. 28 марта с участием представителей администрации Пролетарского района состоялось собрание, на котором объявили, что есть возможность за счет резервного фонда Тулы отремонтировать ДВК, а после управляющая компания взыщет через суд потраченную сумму обратно в бюджет города. На 2 апреля было назначено совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где должен был рассматриваться этот вопрос.

Но в конце апреля выяснилось, что таким образом решить проблему не получится — УК отказалась участвовать в судах.

В Пролетарском округе домов, которые оказались в подобной ситуации, достаточно много — более 400. Из них около половины находятся в управлении УК «Восход», многие из них, так же как и дом № 1-а, уже около трех месяцев без горячей воды. В телефонном разговоре гендиректор УК Геннадий Анисисмов заявил, что компания все же готова в рассрочку отремонтировать дымоходы. Об этом будет объявлено жителям на собрании, осталось только дождаться, когда его (почему-то) организует администрация округа.

Сергей Шестаков - Управляющая компания должна сама инициировать собрание жителей, чтобы решить вопрос ремонта ДВК, но «Восход» не хочет заниматься этой проблемой. Они почему-то решили устраниться и ничего не делать, — заявил руководитель территориального управления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков. — Количество жалоб на эту управляющую компанию за то, что она своевременно не вывозит мусор, нет дворника, не ремонтируется кровля и т. д. — просто колоссальное.

14 мая в администрации округа состоялась встреча с участием Сергея Шестакова, старшей по дому № 1-а и гендиректора УК Геннадий Анисимов не смог пояснить, как так быстро из пригодных к эксплуатации дымоходы превратились в ветхие. Он отметил, что за содержание этой части дома отвечает НАО «Спецтехника», в том числе и за текущий ремонт.

Но какие работы проводила эта организация, чтобы не допустить обветшания ДВК, так и не сообщил.

Планов по привлечению этой организации в качестве источника финансирования капитального ремонта у УК тоже нет.

Жители, кстати, могут проверить, проводились ли в действительности такие работы, для этого нужно провести экспертизу.

Заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Иван Яковлев:

Иван Яковлев - В 2018 году после ряда случаев отравления людей угарным газом начались массовые проверки и отключения. Глава администрации Тулы Евгений Авилов принял решение, в случае согласия жителей, проводить ремонт дымоходов за счет муниципальных средств с последующим возмещением расходов через суд. Жители дома № 1-а согласились, но управляющая компания «Восход» отказалась участвовать, поэтому на заседании КЧС было отказано этому дому в помощи.

В свою очередь юрист администрации Пролетарского округа рассказала, что в Петропавловске-Камчатском УК пыталась в Арбитражном суде оспорить предписание ГЖИ о ремонте вентиляций за счет средств жилищников. Первую инстанцию УК выиграла, однако Пятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону жителей и обязал жилищников выполнить работы. Вынося решение, он ссылался на статьи следующих законов:

ч. 1 ст. 161 ЖК РФ говорит о том, что управление МКД должно обеспечивать благоприятны и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества;

п. 10 Правил содержания общего имущества (установлены Правительством Р. Ф. в 2006 году) установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требования законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей), в состоянии, обеспечивающем, в числе прочего, соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц;

в 2006 году) установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требования законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей), в состоянии, обеспечивающем, в числе прочего, соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц; одним из санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях на основании пункта 4.7. СанПиН 2.1.2.2645−10 являются гигиенические требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений;

согласно пункту 2.3.3 Правил технической эксплуатации жилищного фонда примерны перечень работ, относящихся к текущему ремонт, приведен в приложении № 7. В частности, из пункта 12 данного приложения следует, что к работам по текущему ремонту относятся замена и восстановление работоспособности внутридомовых систем вентиляции.

ГЖИ Тульской области также выдало предписание УК «Восход» восстановить дымоходы в доме № 1-а.

Как отметил Геннадий Анисимов, 15 мая в доме будет проводиться собрание, на котором жителям предложат оплатить расходы по ремонту, несмотря на наличие предписания от ГЖИ.

Если жители не согласны, они могут обращаться в суд.

Кстати, вечером 14 мая стало известно, что Евгений Авилов принял решение о выделении средств на ремонт ДВК даже в том случае, если УК не хочет оказывать помощь в этом вопросе. Работы будут оплачиваться, а далее взыскиваться с собственников квартир в судебном порядке.