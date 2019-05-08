новости
новости
Регистрация
В Туле жильцы дома три месяца сидят без горячей воды из-за убитых дымоходов
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле жильцы дома три месяца сидят без горячей воды из-за убитых дымоходов

Почему УК не предпринимает никаких мер для решения этого вопроса, выяснял Myslo.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 1-а по ул. Маяковского Анастасия Маткова. Их дом, как и расположенный по соседству дом № 1, в феврале остался без горячей воды. Причина — разрушение дымовентканалов. Соответственно, эксплуатация газовых колонок в этом случае представляет потенциальную угрозу.
 
О ветхом состоянии дымоходов стало известно 7 февраля, в этот день Тулагоргаз проводил в доме № 1-а плановую проверку. В тот же день вечером в 12 из 16 квартир газовые водонагреватели были отключены от газа.

Анастасия Маткова

- Неужели они обветшали в один момент? Ведь 13 сентября 2018 года проводился осмотр НАО «Спецтехника», и никаких замечаний со стороны контролеров не было, — рассказала Анастасия Маткова. — Мы запросили в УК акты проверки дымовентканалов (ДВК). Оказалось, что подписи в этом акте — не местных жителей.

Спустя пять месяцев, 7 февраля, НАО «Спецтехника» вновь пришло с проверкой (по закону оно вообще должно проводить проверку ДВК раз в квартал). На следующий день за подписью гендиректора ООО «Восход» в Тулагоргаз было направлено письмо с просьбой отключить газовые водонагреватели в 10 квартирах из-за разрушения дымовых труб.
 
26 февраля УК инициировала собрание жителей, на котором сообщила, что ремонт дымоходов относится к работам капитального характера, а значит, оплачивать их должны жители. Ориентировочная сумма — 126 000 рублей.
 
УК предложила жителям внести 20% аванса, а оставшуюся сумму выплатить в рассрочку в течение полугода. Но после подготовки сметы, за которую также заплатили сами жители, сумма возросла почти в два раза — до 238,2 тысячи рублей.
 
 
Тем не менее жители были согласны и на эту сумму. 28 марта с участием представителей администрации Пролетарского района состоялось собрание, на котором объявили, что есть возможность за счет резервного фонда Тулы отремонтировать ДВК, а после управляющая компания взыщет через суд потраченную сумму обратно в бюджет города. На 2 апреля было назначено совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где должен был рассматриваться этот вопрос.
 
Но в конце апреля выяснилось, что таким образом решить проблему не получится — УК отказалась участвовать в судах.
 
В Пролетарском округе домов, которые оказались в подобной ситуации, достаточно много — более 400. Из них около половины находятся в управлении УК «Восход», многие из них, так же как и дом № 1-а, уже около трех месяцев без горячей воды. В телефонном разговоре гендиректор УК Геннадий Анисисмов заявил, что компания все же готова в рассрочку отремонтировать дымоходы. Об этом будет объявлено жителям на собрании, осталось только дождаться, когда его (почему-то) организует администрация округа.
 

Сергей Шестаков

- Управляющая компания должна сама инициировать собрание жителей, чтобы решить вопрос ремонта ДВК, но «Восход» не хочет заниматься этой проблемой. Они почему-то решили устраниться и ничего не делать, — заявил руководитель территориального управления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков. — Количество жалоб на эту управляющую компанию за то, что она своевременно не вывозит мусор, нет дворника, не ремонтируется кровля и т. д. — просто колоссальное.
 
14 мая в администрации округа состоялась встреча с участием Сергея Шестакова, старшей по дому № 1-а и гендиректора УК Геннадий Анисимов не смог пояснить, как так быстро из пригодных к эксплуатации дымоходы превратились в ветхие. Он отметил, что за содержание этой части дома отвечает НАО «Спецтехника», в том числе и за текущий ремонт.
Но какие работы проводила эта организация, чтобы не допустить обветшания ДВК, так и не сообщил.
Планов по привлечению этой организации в качестве источника финансирования капитального ремонта у УК тоже нет.
 
Жители, кстати, могут проверить, проводились ли в действительности такие работы, для этого нужно провести экспертизу.
 
 
Заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Иван Яковлев:
 

Иван Яковлев

- В 2018 году после ряда случаев отравления людей угарным газом начались массовые проверки и отключения. Глава администрации Тулы Евгений Авилов принял решение, в случае согласия жителей, проводить ремонт дымоходов за счет муниципальных средств с последующим возмещением расходов через суд. Жители дома № 1-а согласились, но управляющая компания «Восход» отказалась участвовать, поэтому на заседании КЧС было отказано этому дому в помощи.
 
В свою очередь юрист администрации Пролетарского округа рассказала, что в Петропавловске-Камчатском УК пыталась в Арбитражном суде оспорить предписание ГЖИ о ремонте вентиляций за счет средств жилищников. Первую инстанцию УК выиграла, однако Пятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону жителей и обязал жилищников выполнить работы. Вынося решение, он ссылался на статьи следующих законов:
  • ч. 1 ст. 161 ЖК РФ говорит о том, что управление МКД должно обеспечивать благоприятны и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества;
  • п. 10 Правил содержания общего имущества (установлены Правительством Р. Ф. в 2006 году) установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требования законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей), в состоянии, обеспечивающем, в числе прочего, соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц;
  • одним из санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях на основании пункта 4.7. СанПиН 2.1.2.2645−10 являются гигиенические требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений;
  • согласно пункту 2.3.3 Правил технической эксплуатации жилищного фонда примерны перечень работ, относящихся к текущему ремонт, приведен в приложении № 7. В частности, из пункта 12 данного приложения следует, что к работам по текущему ремонту относятся замена и восстановление работоспособности внутридомовых систем вентиляции.
ГЖИ Тульской области также выдало предписание УК «Восход» восстановить дымоходы в доме № 1-а.
Как отметил Геннадий Анисимов, 15 мая в доме будет проводиться собрание, на котором жителям предложат оплатить расходы по ремонту, несмотря на наличие предписания от ГЖИ.
Если жители не согласны, они могут обращаться в суд.
 
Кстати, вечером 14 мая стало известно, что Евгений Авилов принял решение о выделении средств на ремонт ДВК даже в том случае, если УК не хочет оказывать помощь в этом вопросе. Работы будут оплачиваться, а далее взыскиваться с собственников квартир в судебном порядке.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова, вчера, в 16:24 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дымоходовнет водыУК Восход
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После гастролей в Великобритании в Тулу приедет Астраханский государственный ансамбль песни и танца
После гастролей в Великобритании в Тулу приедет Астраханский государственный ансамбль песни и танца
Во время пожара в Киреевске погиб пенсионер
Во время пожара в Киреевске погиб пенсионер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.