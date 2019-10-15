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Тульская заброшка попала в топ самых интересных в России

Тульская заброшка попала в топ самых интересных в России

Речь идет об усадьбе Пасхаловых-Чертковых, что в Колосово Алексинского района.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и составил рейтинг самых интересных заброшенных усадеб России.

Тройку самых интересных заброшенных усадеб страны составили усадьба Демидова в Санкт-Петербурге (27,27%), Максимова дача в Севастополе (18,18%), усадьба Врангелей в Ленинградской области и усадьба Пасхалова в Тульской области, набравшие по 13,64% голосов.

О заброшенной усадьбе в Колосово Myslo писал здесь и здесь. Честно говоря, красоты там уже и нет никакой — разрушена почти до основания. А посмотреть наши прогулки по заброшенным местам Тульской области и (не только заброшенным) можно в блоге «Гульбарий». Это тут.
 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:33 +5
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