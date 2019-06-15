Тульская готика: замок в Колосово и его обитатели

Как выглядит сейчас великолепная некогда усадьба Чертковых-Пасхаловых? Почти ничего не осталось от настоящего готического замка XIX века. Когда-то — богатая усадьба с липовой аллеей и парком, видом на судоходную Оку. Теперь — руины. В пока еще не рухнувших уголках бывшего замка живут люди, работает почта. Неужели уже ничего нельзя спасти?

Сейчас замок принадлежит Алексинскому колледжу, в котором учат на метеорологов.

В заброшенной усадьбе побывал фотограф Дмитрий Дзюбин.