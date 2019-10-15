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В Туле депутат подарил жителям сушилку для белья

В Туле депутат подарил жителям сушилку для белья

Новость о проделанной работе опубликовали на сайте Тульской городской думы.

«Олег Погорелов по просьбе жителей оборудовал площадку для сушки белья», — пишет сайт Тульской гордумы.

Пишут, что депутат Тульской городской Думы Олег Погорелов исполнил просьбу жителей многоквартирных домов по ул. Кутузова, 110 и 110-а.

Туляки обратились к депутату за содействием в организации площадки для сушки белья.

Как отмечается в новости, «пожелание было выполнено в короткие сроки: при содействии Олега Погорелова были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования, так необходимого для жителей первых этажей».

На фото депутат сам красит металлические конструкции голубой краской.

«Жители и старшие по домам адресовали слова благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметили в сообщении.

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