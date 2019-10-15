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В Туле дорогу и гаражный кооператив заливает водой из колодца

В Туле дорогу и гаражный кооператив заливает водой из колодца

В месте коммунальной аварии наблюдается небольшое затруднение движения.

Как сообщили корреспонденту Myslo очевидец, днем 15 октября на пересечении ул. Николая Руднева и ул. Академика Павлова в Туле произошла коммунальная авария.
 
 
 
На момент публикации новости поток воды из колодца подтапливает проезжую часть, а в районе дома № 59 стекает у ул. Мезенцева и заливает территорию гаражного кооператива.
 
 
 
Кроме того, из-за этого по ул. Николая Руднева наблюдается незначительное затруднение движения транспорта.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:29 +8
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Место
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