Тульским предпринимателям рекомендуют до конца года оплатить страховые взносы

За невыполнение этого требования в отношении должника могут быть применены меры принудительного взыскания.

УФНС России по Тульской области напоминает, что индивидуальные предприниматели обязаны ежегодно уплачивать за себя суммы страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование. Взносы необходимо платить, даже если фактически деятельность не ведётся. Страховые взносы должны быть уплачены до 31 декабря.

Сумма страховых взносов при доходе не более 300 тысяч рублей за 2019 год составляет 36238 рублей. В следующем году она вырастет до 40874 рублей.

Если сумма дохода индивидуального предпринимателя превышает 300 тысяч рублей, сумма взносов будет увеличена пропорционально доходу. При неуплате страховых взносов к предпринимателям могут быть применены принудительные меры: взыскание средств, находящихся на счетах неплательщика, арест банковских счетов и имущества, а также ограничение на выезд за пределы страны.

Проверить наличие задолженности можно на сайте ФНС России. Лицам, прекратившим предпринимательскую деятельность, следует представить заявление о закрытии ИП в Межрайонную ИФНС России № 10 по адресу: Красноармейский проспект, д. 48, корпус 2.