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Молодого туляка осудили за уклонение от воинской службы

Молодого туляка осудили за уклонение от воинской службы

Суд назначил 20-летнему парню штраф на сумму 50 тысяч рублей.

Советским районным судом вынесен приговор жителю областного центра, который признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё.

В сообщении региональной прокуратуры говорится, что 20-летний молодой человек, годный к прохождению воинской службы, на протяжении полугода трижды извещался о необходимости явиться в военкомат для прохождения медкомиссии.

Не имея уважительных причин и законных оснований, он умышленно уклонился от призыва на военную службу. С учётом того, что подсудимый полностью признал свою вину, суд назначил ему штраф на сумму 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:00 +1
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