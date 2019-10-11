В Тульской области волосатый клещ испортил семь тонн кукурузы

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка на предмет соблюдения требований фитосанитарного законодательства в отношении сельхозпредприятия, находящегося в Щекинском районе.

Выявлены нарушения правил хранения зерна – в амбарах находилось семь тонн кукурузных зёрен, заражённых вредителями – хрущаком малым, амбарным долгоносиком и волосатым клещом. Это подтверждается заключением карантинной фитосанитарной экспертизы.

На юридическое лицо наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения.