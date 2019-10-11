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Где в Тульской области стоят треноги: карта

Где в Тульской области стоят треноги: карта

Областное Управление ГИБДД сообщает о дислокации передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД с 11 по 17 октября.

На дорогах Тульской области расположена 41 тренога. Подробные места их размещения указаны на карте:

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: самая частая причина аварий – несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Водитель должен постоянно контролировать движение транспортного средства и дорожную обстановку. Помните: от ваших действий зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:33 0
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