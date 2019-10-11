новости
новости
Регистрация
Росгидромет: выходные в Тульской области будут дождливыми, но теплыми

Росгидромет: выходные в Тульской области будут дождливыми, но теплыми

Правда, возможно усиление ветра.

Теплая дождливая погода сохранится на территории Центрального федерального округа минимум до 14 октября. В большинстве регионов воздух в дневные часы будет прогреваться до +12...+15°С, сообщает ТАСС со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Пасмурная и дождливая погода в выходные ожидается в том числе в Тульской области. Температура воздуха составит до +13...+16°С.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что в предстоящие выходные через территорию Центрального федерального округа с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, местами ожидается усиление ветра до 13-18 м/с.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:55 +2
Другие статьи по темам
Событие
погода на выходныхпогода в Туле
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Тульской области стоят треноги: карта
Где в Тульской области стоят треноги: карта
В Ефремове задержали наркоторговца
В Ефремове задержали наркоторговца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.