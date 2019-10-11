Росгидромет: выходные в Тульской области будут дождливыми, но теплыми
Правда, возможно усиление ветра.
Теплая дождливая погода сохранится на территории Центрального федерального округа минимум до 14 октября. В большинстве регионов воздух в дневные часы будет прогреваться до +12...+15°С, сообщает ТАСС со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
Пасмурная и дождливая погода в выходные ожидается в том числе в Тульской области. Температура воздуха составит до +13...+16°С.
На сайте Гидрометцентра России отмечается, что в предстоящие выходные через территорию Центрального федерального округа с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, местами ожидается усиление ветра до 13-18 м/с.
Другие статьи по темам
Событие
Место