Росгидромет: выходные в Тульской области будут дождливыми, но теплыми

Теплая дождливая погода сохранится на территории Центрального федерального округа минимум до 14 октября. В большинстве регионов воздух в дневные часы будет прогреваться до +12...+15°С, сообщает ТАСС со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Пасмурная и дождливая погода в выходные ожидается в том числе в Тульской области. Температура воздуха составит до +13...+16°С.