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Министр здравоохранения Тульской области подал в отставку

Министр здравоохранения Тульской области подал в отставку

Об этом в четверг, 10 октября, сообщили на заседании правительства.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин сообщил, что министр здравоохранения Андрей Третьяков написал заявление об уходе по собственному желанию на имя губернатора региона. Оно было удовлетворено.

Валерий Шерин пожелал Андрею Александровичу с успехом продолжить деятельность на новом месте и отметил, что за два с половиной года, пока Третьяков возглавлял тульский минздрав, в отрасли было осуществлено немало проектов: создание Центра медицины катастроф, организация работы по маршрутизации пациентов, построение трехуровневой системы оказания хирургической помощи, развитие сельской медицины, создание сети «бережливых поликлиник». На новый уровень поднята система профилактических осмотров и диспансеризации населения.

Андрей Третьяков поблагодарил правительство и губернатора за возможность работать в команде Тульской области и опыт, приобретенный в должности министра.

Дальнейшая трудовая деятельность Андрея Третьякова будет по-прежнему связана с медицинской отраслью.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:50 +3
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