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У главврача Суворовской ЦРБ Сергея Кудряшова недавно закончился контракт

У главврача Суворовской ЦРБ Сергея Кудряшова недавно закончился контракт

Поэтому в судебных материалах он фигурирует как исполняющий обязанности руководителя медучреждения.

Источник, знакомый с ситуацией, сложившейся вокруг задержанного за взятку главного врача Суворовской ЦРБ Сергея Кудряшова отреагировал на публикацию Myslo о путанице с должностью медика. На официальном сайте он значился как главврач, однако в сообщении суда фигурировал как и. о. главного врача.

Как выяснилось, совсем недавно у Сергея Кудряшова закончился срочный контракт, поэтому до его продления либо до назначения на этот пост другого кандидата Сергей Кудряшов официально числился исполняющим обязанности главврача.

Вероятно, в связи с последними событиями, министерству здравоохранения предстоит подыскать на эту должность другого специалиста.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:13 +2
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