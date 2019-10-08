Обвиненного во взятке главврача Суворовской больницы «разжаловали» до и.о.

А был ли главврач?

Информация о задержании главного врача Суворовской ЦРБ просочилась в СМИ 6 октября. На эту должность, согласно официальным источникам, Сергей Кудряшов был назначен еще в 2016 году.

Главным врачом лечебного учреждения Кудряшова представляли журналистам и совсем недавно, в августе 2019 года.

Однако уже сегодня, 8 октября, в появившемся на сайте суда релизе читаем: «Суворовский районный суд на 72 часа продлил срок задержания исполняющему обязанности главного врача ГУЗ «Суворовской ЦРБ».

Из поступивших в суд материалов следует, что Кудряшов, являясь должностным лицом, в октябре 2019 года получил взятку в значительном размере в помещении ГУЗ «Суворовская ЦРБ». Он был задержан вечером 5 октября и в настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

Откуда вдруг взялся исполняющий обязанности?

На сайте Суворовской ЦРБ в разделе Контакты/Руководство/Главный врач значился Сергей Кудряшов. Сейчас там пусто. Но интернет все помнит, в сохраненной копии читаем:

Влияет ли это как-то на исход дела, пока неясно. Мы запросили разъяснения у регионального Минздрава.