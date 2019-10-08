новости
новости
Регистрация
Обвиненного во взятке главврача Суворовской больницы «разжаловали» до и.о.

Обвиненного во взятке главврача Суворовской больницы «разжаловали» до и.о.

А был ли главврач?

Информация о задержании главного врача Суворовской ЦРБ просочилась в СМИ 6 октября. На эту должность, согласно официальным источникам, Сергей Кудряшов был назначен еще в 2016 году.

Главным врачом лечебного учреждения Кудряшова представляли журналистам и совсем недавно, в августе 2019 года.

Однако уже сегодня, 8 октября, в появившемся на сайте суда релизе читаем: «Суворовский районный суд на 72 часа продлил срок задержания исполняющему обязанности главного врача ГУЗ «Суворовской ЦРБ».

Из поступивших в суд материалов следует, что Кудряшов, являясь должностным лицом, в октябре 2019 года получил взятку в значительном размере в помещении ГУЗ «Суворовская ЦРБ». Он был задержан вечером 5 октября и в настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ.
 
Откуда вдруг взялся исполняющий обязанности?
 
На сайте Суворовской ЦРБ в разделе Контакты/Руководство/Главный врач значился Сергей Кудряшов. Сейчас там пусто. Но интернет все помнит, в сохраненной копии читаем:
 

Влияет ли это как-то на исход дела, пока неясно. Мы запросили разъяснения у регионального Минздрава.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
исполняющий обязанностиглавврач
Люди
Сергей Кудряшов
Прочее
уголовное делодело врачамедикиСуворовский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино задержали грабителя, который предпочитает кепку
В Щекино задержали грабителя, который предпочитает кепку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.