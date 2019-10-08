Троих тульских военных осудили за хищение имущества Минобороны на 27 млн рублей

Офицеры получили реальные сроки лишения свободы и штрафы от 150 до 200 тысяч рублей.

Тульский военный гарнизонный суд признал трех военнослужащих виновными в хищении имущества из войсковой части. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК России.

По официальным данным, подполковник Михаил Райский, майор запаса Михаил Курьянов и старший прапорщик запаса Роман Полунин осуждены за растрату, совершенную организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В 2014 году Райский, будучи начальником вещевой службы войсковой части № 55599, направлял в вещевую службу Западного военного округа заявки на получение имущества, якобы необходимого для обеспечения увольняемых в запас военнослужащих. Курьянов, состоящий в аналогичной должности в воинской части № 33842, получал вещи и по указанию Райского передавал их посторонним лицам.

Полунин, исполнявший обязанности начальника склада войсковой части № 55599, вносил в документы не соответствующие действительности сведения о поступлении похищенного имущества на склад. Сумма причиненного ущерба составила около 27 млн рублей.

Райский получил два года лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей, Курьянов – 1 год и 10 месяцев заключения с аналогичным штрафом. Полунину предстоит провести в заключении полтора года и выплатить 150 тысяч рублей. Иск о взыскании причиненного ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.