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В Веневе откроют памятник императору Александру Второму
Фото: veneva.ru

В Веневе откроют памятник императору Александру Второму

Монумент был возведён ещё в 1911 году, но после революции его разрушили.

Три года назад клуб краеведов «Венёвский уезд» предложил восстановить памятник царю-освободителю императору Александру II, который был установлен в уездном городе в 1911 году и разрушен после революции.

Как пишет венёвский краевед Денис Махель, новый памятник был создан благодаря меценату из Краснодарского края, который помогает реализовывать проекты, связанные с патриотическим воспитанием.

Памятник расположен в сквере у здания детской школы искусств, где царь ночевал во время своей поездки из Рязани в Тулу. На самом здании размещена копия картины «Визит цесаревича Александра Николаевича в Венёв 17 августа 1837 года».

На создание монумента ушло около миллиона рублей. Благоустройство прилегающей территории было проведено силами районной администрации. Торжественное открытие памятника состоится в субботу, 12 октября, в 12.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 +6
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Место
Тульская областьВенёв

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