Туляк Сергей Конов завоевал бронзу на Кубке Европы по практической стрельбе

В минувшие выходные в венгерском Дебрецене состоялся 10-й юбилейный кубок Европы по практической стрельбе из ружья. В личном зачёте класса «стандарт» туляк Сергей Конов завоевал бронзовую медаль.

Второе место занял Павел Орлов из Санкт-Петербурга, золото досталось финну Киму Леппанену.

В соревнованиях принимали участие 450 спортсменов из 30 стран мира. Россию представляли 49 спортсменов, выступивших в четырёх категориях. В командном зачёте российские стрелки заняли первое место.