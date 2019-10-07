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Туляк Сергей Конов завоевал бронзу на Кубке Европы по практической стрельбе

Туляк Сергей Конов завоевал бронзу на Кубке Европы по практической стрельбе

В командном зачёте российские спортсмены заняли первое место.

В минувшие выходные в венгерском Дебрецене состоялся 10-й юбилейный кубок Европы по практической стрельбе из ружья. В личном зачёте класса «стандарт» туляк Сергей Конов завоевал бронзовую медаль.

Второе место занял Павел Орлов из Санкт-Петербурга, золото досталось финну Киму Леппанену.

В соревнованиях принимали участие 450 спортсменов из 30 стран мира. Россию представляли 49 спортсменов, выступивших в четырёх категориях. В командном зачёте российские стрелки заняли первое место.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:52 +5
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Сергей Конов
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Тула

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