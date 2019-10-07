В Тульской области сэкономленные деньги потратят на гранты для творческих коллективов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министерство культуры Тульской области объявляет конкурс на гранты регионального правительства в сфере культуры и искусства. Конкурс проводится повторно в связи с экономией средств областного бюджета.

Гранты могут получить некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, которые зарегистрированы и работают в Тульской области не менее года.

В номинации «Театральное искусство» будут реализованы два гранта – на 200 и 300 тысяч рублей. В номинации «Литературное творчество» предусмотрены два гранта по 50 тысяч рублей, а в номинации «Любительское творчество» будет один грант на 100 тысяч рублей.