В Тульской области выявили накрутку голосов по переносу бюста Ленина

Фото: venev.tularegion.ru

Всего проголосовали более 15 тыс. человек и туляков из них менее 200.

Накануне в Веневе прошло заседание Общественного совета муниципального образования. Обсуждали обращения по вопросу переноса бюста В. И. Ленину с территории местной Красной площади в краеведческий музей, а также результаты опроса на сайте местной администрации.



На данный момент участие в голосовании приняли более 15 тысяч человек. Интересно, что специалисты ГАУ «Центр информационных технологий» провели экспертизу голосования и выявили очевидную накрутку голосов как за перенос, так и против.

«По предоставленным данным в опросе проголосовали лишь 194 жителя Тульской области. Остальные адреса, а это более 15 000 пользователей — жители других регионов России и стран зарубежья», — сообщает веневская газета «Красное знамя».

В итоге, члены Общественного совета предложили администрации не проводить опросы без надежной авторизации голосующих и остановить мониторинг общественного мнения с помощью опроса на официальном сайте.



Кроме того, общественники рекомендовали не переносить бюст, подготовить ответ на коллективное обращение граждан и оформить право собственности на данный памятник. Шефство над бюстом предложили взять местному и региональному отделениям КПРФ.