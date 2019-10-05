В Щекино поймали 14-летнюю магазинную воровку

Фото: burger-shop.ru

В щекинскую полицию обратилась директор одного из магазинов на ул. Лукашина. Женщина заявила, что в торговом зале была совершена кража средств личной гигиены и бытовой химии.

«Работники магазина задержали 14-летнюю цыганку, после чего позвонили в полицию. Девушка была доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в отделе МВД по данному факту проводится процессуальная проверка. Похищенное изъято.