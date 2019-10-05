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Туляк не захотел платить штраф за езду на чужой машине и поэтому будет работать
Image by Manfred Richter from Pixabay

Туляк не захотел платить штраф за езду на чужой машине и поэтому будет работать

Судебные приставы неоднократно предупреждали осужденного о последствиях.

У судебных приставов Кимовского и Куркинского районов находилось исполнительное производство в отношении гражданина А. Ранее мужчине вынесли приговор по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей.

Осужденного неоднократно предупреждали о последствиях неоплаты штрафа, но он по-прежнему не перечислял деньги и не просил суд предоставить ему рассрочку.

«В результате судебный пристав-исполнитель обратился в суд с ходатайством о замене А. штрафа другим видом наказания. Судом был установлен факт злостного уклонения А. от выплаты штрафа и вынесено постановление о замене штрафа на наказание в виде 200 часов обязательных работ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:12 +2
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