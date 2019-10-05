Туляк не захотел платить штраф за езду на чужой машине и поэтому будет работать

Image by Manfred Richter from Pixabay

У судебных приставов Кимовского и Куркинского районов находилось исполнительное производство в отношении гражданина А. Ранее мужчине вынесли приговор по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей.



Осужденного неоднократно предупреждали о последствиях неоплаты штрафа, но он по-прежнему не перечислял деньги и не просил суд предоставить ему рассрочку.

«В результате судебный пристав-исполнитель обратился в суд с ходатайством о замене А. штрафа другим видом наказания. Судом был установлен факт злостного уклонения А. от выплаты штрафа и вынесено постановление о замене штрафа на наказание в виде 200 часов обязательных работ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.