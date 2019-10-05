В Баташевском саду провели субботник и посадили деревья

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В субботу 5 октября в Баташевском саду прошел субботник, во время которого здесь убрали мусор и посадили саженцы деревьев. Территорию приводили в порядок неравнодушные жители города, а также представители регионального правительства, «Тульских парков», администрации, регоператора «Хартия», общественных организаций, студенты и волонтеры.



Заместитель министра природных ресурсов и экологии Андрей Журавлев напомнил, что во время объезда Тулы в апреле этого года губернатор Алексей Дюмин поручил привести сад в порядок.

«Баташевский сад — один уникальных уголков природы в Туле. Любимое место многих туляков уже многие годы находится в запустении. Губернатор поручил создать здесь все условия для отдыха жителей, и первые шаги мы уже делаем. Планируем, что уже к концу года сад существенно преобразится», — сказал Андрей Журавлев.

В настоящее время разработана концепция благоустройства «Баташевский сад — история, природа, человек…». В саду уже возвели большой современный комплекс для занятий воркаутом и беседку для настольных игр.

В планах поставить урны, скамейки, информационные стенды и указатели, модернизировать детскую площадку, обустроить новые спортивные площадки и площадку для выгула собак, установить пост охраны и камеры видеонаблюдения. Следить за территорией будет ГУ ТО «Тульские парки».



Конечно же в парке удаляют сухие, аварийно-опасные деревья и регулярно убирают мусор.