В Тульской области начальник сельской почты воровала платежи за коммуналку

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Одоевский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отделения почтовой связи в селе Поречье Дубенского района. Женщину признали виновной по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения). Один из эпизодов выявили по материалам прокурорской проверки после обращения потерпевших.



Как установили следствие и суд, преступления были совершены в период с февраля по ноябрь 2018 года. Выезжая в населенные пункты района женщина принимала от населения платежи за коммунальные услуги, но не вносила из в кассу, а тратила на личные нужды. Всего она присвоила себе более 240 тысяч рублей.

«В судебном заседании женщина свою вину признала, частично возместила причиненный ущерб. С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя — представителя прокуратуры Дубенского района, фигурантка уголовного дела признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.