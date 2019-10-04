Нужно ли менять бумажный СНИЛС на электронный

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Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Теперь стандартные зеленые бумажные карточки заменит электронный документ.

Данные о своем страховом номере индивидуального лицевого счета можно получить в качестве уведомления из ПФР. В нем указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество работника, страховой номер, дата и место рождения, пол, а также дата регистрации в системе индивидуального учета.

Теперь жители Тульской области при устройстве на работу могут предъявлять СНИЛС в виде пластиковой карточки, бумажного уведомления или в электронном виде.

Обратиться за уведомлением можно через личный кабинет на сайте ПФР, на Едином портале госуслуг, через территориальный орган Пенсионного фонда. Получить бумажную версию электронного документа по-прежнему можно в клиентских службах, территориальных управлениях ПФР или в МФЦ.

Обратите внимание, что выданные ранее бумажные СНИЛС не нужно менять на электронные. Они сохраняют свое действие и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального учета.