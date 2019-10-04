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В Туле открывшаяся на ходу дверь скорой поцарапала Мерседес

В Туле открывшаяся на ходу дверь скорой поцарапала Мерседес

Из–за участников аварии наблюдается незначительное затруднение движения.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 4 октября напротив дома №16 на ул. Пушкинской произошло не совсем обычное ДТП. Во время движения у машины скорой медпомощи, собиравшейся повернуть налево на подстанцию, внезапно открылась дверь и зацепила припаркованный минивэн «Мерседес».

Как рассказал корреспонденту водитель иномарки, перед автоаварией он привез своего ребенка в лицей и поэтому остановился у обочины.

В результате ДТП у иномарки повреждено зеркало и поцарапано крыло. Из-за участников аварии наблюдается незначительное затруднение движения.

 

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В Туле открывшая на ходу дверь скорой поцарапала Мерседес, Фото: 1
В Туле открывшая на ходу дверь скорой поцарапала Мерседес, Фото: 2
В Туле открывшая на ходу дверь скорой поцарапала Мерседес, Фото: 3
В Туле открывшая на ходу дверь скорой поцарапала Мерседес, Фото: 4
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:54 +4
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