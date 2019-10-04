В Туле открывшаяся на ходу дверь скорой поцарапала Мерседес

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 4 октября напротив дома №16 на ул. Пушкинской произошло не совсем обычное ДТП. Во время движения у машины скорой медпомощи, собиравшейся повернуть налево на подстанцию, внезапно открылась дверь и зацепила припаркованный минивэн «Мерседес».

Как рассказал корреспонденту водитель иномарки, перед автоаварией он привез своего ребенка в лицей и поэтому остановился у обочины.

В результате ДТП у иномарки повреждено зеркало и поцарапано крыло. Из-за участников аварии наблюдается незначительное затруднение движения.