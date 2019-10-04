Треноги в Тульской области стоят на новых местах: карта

Фото из архива Myslo.

В УГИБДД рассказали, где стоят передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД с 4 по 17 октября.

На дорогах Тульской области расположена 41 тренога. Публикуем карту:

№ п/п Место установки передвижного комплекса Начало участка (км) Конец участка (км) Протяженность (м) 1 г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Ложевая - - - 2 г. Тула, пересечение ул. Рязанская и ул. Овражная - - - 3 г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Немцова - - - 4 г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Епифанская - - - 5 г. Тула, ул. Кирова д.196 д.198 115 6 г. Тула, Проспект Ленина д.95 д.97 183 7 г. Тула, ул. Октябрьская д.91 д.93 100 8 г. Тула, ул. Металлургов д.85 д.87 185 9 Автодорога М2 «Крым» (старое направление) 122+120 122+950 830 10 Автомагистраль М2 «Крым» 123+950 124+500 550 11 Автодорога М2 «Крым» 163+750 164+650 900 12 Автодорога М2 «Крым» 164+800 165+520 720 13 Автодорога М2 «Крым» 169+150 169+550 400 14 Автодорога М2 «Крым» 184+350 185+250 900 15 Автодорога М2 «Крым» 187+081 187+850 769 16 Автодорога М2 «Крым» 192+450 192+500 50 17 Автодорога М2 «Крым» 198+900 199+900 1000 18 Автодорога М2 «Крым» 203+180 203+400 220 19 Автодорога М2 «Крым» 282+190 283+030 840 20 Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 81+605 81+995 390 21 Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 98+400 99+300 900 22 Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 158+300 159+300 1000 23 Автодорога М4 «Дон» 211+400 212+180 780 24 Автодорога М4 «Дон» (проезд через г. Богородицк) 237+700 238+030 330 25 Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) 300+800 300+891 91 26 Автодорога «Тула-Белёв» 8+200 9+040 840 27 Автодорога «Тула-Новомосковск» 6+410 6+950 540 28 Автодорога «Тула-Новомосковск» 10+070 10+290 220 29 Автодорога «Тула-Новомосковск» 20+390 20+530 140 30 Автодорога «Тула-Новомосковск» 29+200 29+950 750 31 Автодорога «Тула-Новомосковск» 31+700 32+650 950 32 Автодорога «Тула-Новомосковск» 38+340 38+460 120 33 Автодорога «Тула-Новомосковск» (новое направление) 40+400 40+600 200 34 Автодорога «Тула-Новомосковск» 42+280 43+200 920 35 Автодорога «Тула-Новомосковск» 47+970 48+225 255 36 Автодорога «Тула-Новомосковск» 51+200 52+000 800 37 Автодорога «Тула-Новомосковск» 52+800 53+600 800 38 Автодорога «Тула-Алексин» 22+755 22+780 25 39 Автодорога «Богородицк-Товарковский-Куркино» 2+500 2+700 200 40 Автодорога «Тула-Яковлево» 11+800 12+420 620 41 Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» 109+800 110+100 300

УГИБДД напоминает, что одной из наиболее частых причин ДТП является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой.

Уважаемые водители, помните, что от ваших действий на дороге зависит безопасность всех участников дорожного движения.