Треноги в Тульской области стоят на новых местах: карта
В УГИБДД рассказали, где стоят передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД с 4 по 17 октября.
На дорогах Тульской области расположена 41 тренога. Публикуем карту:
|
№ п/п
|
Место установки передвижного комплекса
|
Начало участка (км)
|
Конец
участка (км)
|
Протяженность (м)
|
1
|
г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Ложевая
|
-
|
-
|
-
|
2
|
г. Тула, пересечение ул. Рязанская и ул. Овражная
|
-
|
-
|
-
|
3
|
г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Немцова
|
-
|
-
|
-
|
4
|
г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Епифанская
|
-
|
-
|
-
|
5
|
г. Тула, ул. Кирова
|
д.196
|
д.198
|
115
|
6
|
г. Тула, Проспект Ленина
|
д.95
|
д.97
|
183
|
7
|
г. Тула, ул. Октябрьская
|
д.91
|
д.93
|
100
|
8
|
г. Тула, ул. Металлургов
|
д.85
|
д.87
|
185
|
9
|
Автодорога М2 «Крым» (старое направление)
|
122+120
|
122+950
|
830
|
10
|
Автомагистраль М2 «Крым»
|
123+950
|
124+500
|
550
|
11
|
Автодорога М2 «Крым»
|
163+750
|
164+650
|
900
|
12
|
Автодорога М2 «Крым»
|
164+800
|
165+520
|
720
|
13
|
Автодорога М2 «Крым»
|
169+150
|
169+550
|
400
|
14
|
Автодорога М2 «Крым»
|
184+350
|
185+250
|
900
|
15
|
Автодорога М2 «Крым»
|
187+081
|
187+850
|
769
|
16
|
Автодорога М2 «Крым»
|
192+450
|
192+500
|
50
|
17
|
Автодорога М2 «Крым»
|
198+900
|
199+900
|
1000
|
18
|
Автодорога М2 «Крым»
|
203+180
|
203+400
|
220
|
19
|
Автодорога М2 «Крым»
|
282+190
|
283+030
|
840
|
20
|
Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
|
81+605
|
81+995
|
390
|
21
|
Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
|
98+400
|
99+300
|
900
|
22
|
Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
|
158+300
|
159+300
|
1000
|
23
|
Автодорога М4 «Дон»
|
211+400
|
212+180
|
780
|
24
|
Автодорога М4 «Дон» (проезд через г. Богородицк)
|
237+700
|
238+030
|
330
|
25
|
Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов)
|
300+800
|
300+891
|
91
|
26
|
Автодорога «Тула-Белёв»
|
8+200
|
9+040
|
840
|
27
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
6+410
|
6+950
|
540
|
28
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
10+070
|
10+290
|
220
|
29
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
20+390
|
20+530
|
140
|
30
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
29+200
|
29+950
|
750
|
31
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
31+700
|
32+650
|
950
|
32
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
38+340
|
38+460
|
120
|
33
|
Автодорога «Тула-Новомосковск» (новое направление)
|
40+400
|
40+600
|
200
|
34
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
42+280
|
43+200
|
920
|
35
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
47+970
|
48+225
|
255
|
36
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
51+200
|
52+000
|
800
|
37
|
Автодорога «Тула-Новомосковск»
|
52+800
|
53+600
|
800
|
38
|
Автодорога «Тула-Алексин»
|
22+755
|
22+780
|
25
|
39
|
Автодорога «Богородицк-Товарковский-Куркино»
|
2+500
|
2+700
|
200
|
40
|
Автодорога «Тула-Яковлево»
|
11+800
|
12+420
|
620
|
41
|
Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая»
|
109+800
|
110+100
|
300
УГИБДД напоминает, что одной из наиболее частых причин ДТП является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.
Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой.
Уважаемые водители, помните, что от ваших действий на дороге зависит безопасность всех участников дорожного движения.