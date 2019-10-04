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Треноги в Тульской области стоят на новых местах: карта
Фото из архива Myslo.

Треноги в Тульской области стоят на новых местах: карта

В УГИБДД рассказали, где стоят передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД с 4 по 17 октября.

На дорогах Тульской области расположена 41 тренога. Публикуем карту:

 

№ п/п

Место установки передвижного комплекса

Начало участка (км)

Конец

участка (км)

Протяженность (м)

1

г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Ложевая

-

-

-

2

г. Тула, пересечение ул. Рязанская и ул. Овражная

-

-

-

3

г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Немцова

-

-

-

4

г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Епифанская

-

-

-

5

г. Тула, ул. Кирова

д.196

д.198

115

6

г. Тула, Проспект Ленина

д.95

д.97

183

7

г. Тула, ул. Октябрьская

д.91

д.93

100

8

г. Тула, ул. Металлургов

д.85

д.87

185

9

Автодорога М2 «Крым» (старое направление)

122+120

122+950

830

10

Автомагистраль М2 «Крым»

123+950

124+500

550

11

Автодорога М2 «Крым»

163+750

164+650

900

12

Автодорога М2 «Крым»

164+800

165+520

720

13

Автодорога М2 «Крым»

169+150

169+550

400

14

Автодорога М2 «Крым»

184+350

185+250

900

15

Автодорога М2 «Крым»

187+081

187+850

769

16

Автодорога М2 «Крым»

192+450

192+500

50

17

Автодорога М2 «Крым»

198+900

199+900

1000

18

Автодорога М2 «Крым»

203+180

203+400

220

19

Автодорога М2 «Крым»

282+190

283+030

840

20

Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»

81+605

81+995

390

21

Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»

98+400

99+300

900

22

Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»

158+300

159+300

1000

23

Автодорога М4 «Дон»

211+400

212+180

780

24

Автодорога М4 «Дон» (проезд через г. Богородицк)

237+700

238+030

330

25

Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов)

300+800

300+891

91

26

Автодорога «Тула-Белёв»

8+200

9+040

840

27

Автодорога «Тула-Новомосковск»

6+410

6+950

540

28

Автодорога «Тула-Новомосковск»

10+070

10+290

220

29

Автодорога «Тула-Новомосковск»

20+390

20+530

140

30

Автодорога «Тула-Новомосковск»

29+200

29+950

750

31

Автодорога «Тула-Новомосковск»

31+700

32+650

950

32

Автодорога «Тула-Новомосковск»

38+340

38+460

120

33

Автодорога «Тула-Новомосковск» (новое направление)

40+400

40+600

200

34

Автодорога «Тула-Новомосковск»

42+280

43+200

920

35

Автодорога «Тула-Новомосковск»

47+970

48+225

255

36

Автодорога «Тула-Новомосковск»

51+200

52+000

800

37

Автодорога «Тула-Новомосковск»

52+800

53+600

800

38

Автодорога «Тула-Алексин»

22+755

22+780

25

39

Автодорога «Богородицк-Товарковский-Куркино»

2+500

2+700

200

40

Автодорога «Тула-Яковлево»

11+800

12+420

620

41

Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая»

109+800

110+100

300
 

УГИБДД напоминает, что одной из наиболее частых причин ДТП является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой.

Уважаемые водители, помните, что от ваших действий на дороге зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:40 +1
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