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Замену и установку ограждений на тульских дорогах оценили в 99 млн рублей

Замену и установку ограждений на тульских дорогах оценили в 99 млн рублей

Деньги будут потрачены из регионального бюджета.

На сайте госзакупок размещен электронный аукцион на замену и установку металлических барьерных ограждений на автодорогах Тульской области. Заказчиком выступает «ГУ ТО «Тулаавтодор»
 
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 99 млн 800 тысяч 338 рублей 84 копейки, а в качестве источника финансирования указан региональный бюджет.
 
Из документации следует, что подрядчик будет обязан выполнять работы по указанным заказчиком адресам в 23 районах и муниципальных образованиях Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:42 +5
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