Туляков приглашают на осенний дизайн-маркет «Конфетти»
Это возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома и др.
19 и 20 октября в большом атриуме ТРЦ «Макси» состоится XIV осенний дизайн-маркет «Конфетти». Здесь будет представлен широкий ассортимент хендмейда! По традиции гостей ждет большой выбор подарков: украшения, предметы интерьера, натуральная косметика, авторские игрушки, аксессуары, сладости и многое другое.
Кроме того, будут работать цирковая фотозона, песочное шоу, бесплатная бьюти-зона. Гости увидят модный показ и шоу-программу с участием артистов разных жанров.
Время работы дизайн-маркета: с 10.00 до 21.00. 1-й этаж в большом атриуме ТРЦ «Макси». Вход свободный. 0+
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