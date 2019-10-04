Туляков приглашают на осенний дизайн-маркет «Конфетти»

Это возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома и др.

19 и 20 октября в большом атриуме ТРЦ «Макси» состоится XIV осенний дизайн-маркет «Конфетти». Здесь будет представлен широкий ассортимент хендмейда! По традиции гостей ждет большой выбор подарков: украшения, предметы интерьера, натуральная косметика, авторские игрушки, аксессуары, сладости и многое другое.

Кроме того, будут работать цирковая фотозона, песочное шоу, бесплатная бьюти-зона. Гости увидят модный показ и шоу-программу с участием артистов разных жанров.

Время работы дизайн-маркета: с 10.00 до 21.00. 1-й этаж в большом атриуме ТРЦ «Макси». Вход свободный. 0+