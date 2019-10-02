В Белоусовском парке Тулы построят Центр детского творчества

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Такое решение было принято на заседании регионального градостроительно-земельного совета.

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области Валерия Шерина. Члены совета одобрили строительство двухэтажного центра детского творчества и развития в Центральном парке культуры и отдыха. Для этого будет реконструировано хозяйственное помещение возле центрального фонтана и памятника Петру Белоусову.

Здание выполнят в сдержанном экологичном стиле, который органично впишется в ансамбль парка. Фасад одобрен тульскими архитекторами. Помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями, круглый год в них будут проходить мероприятия для всей семьи.

– По инициативе Алексея Дюмина в тульских парках реализуются проекты для подрастающего поколения. Работают детские и спортивные площадки, аттракционы, конноспортивный центр. Создание центра откроет новые форматы отдыха для всей семьи, – отметил замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев.

По словам Валерия Шерина, детский центр – хорошее дополнение к существующей инфраструктуре парка, которое будет востребовано у маленьких туляков и их родителей.

Кроме того, на заседании совета были утверждены изменения в генплане рабочего поселка Новогуровский. Участники заседания одобрили перевод земель сельхозназначения в земли промышленности для добычи полезных ископаемых.

Масштабный инвестиционный проект «Киреевский солепромысел» получит в пользование дополнительную территорию для благоустройства и озеленения. Использование этой площадки позволит снизить запыленность ближайших населенных пунктов и предприятий пищевой промышленности.