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В ночь на 3 октября на Демидовской Плотине в Туле ограничат движение

В ночь на 3 октября на Демидовской Плотине в Туле ограничат движение

Как уточняет пресс-служба городской администрации, там пройдут работы по удалению проводов.

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в четверг, 3 октября, для обеспечения безопасности дорожного движения на Демидовской Плотине ограничат парковку и движение транспорта.

Там будут проводиться работы по уборке проводов. Ограничения будут действовать на участке от ул. Пролетарской до ул. Осташева с 1.00 до 2.00. Будьте внимательны и осторожны.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:52 0
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Место
Тулаулица Демидовская Плотина

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