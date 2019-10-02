В ночь на 3 октября на Демидовской Плотине в Туле ограничат движение

Как уточняет пресс-служба городской администрации, там пройдут работы по удалению проводов.

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в четверг, 3 октября, для обеспечения безопасности дорожного движения на Демидовской Плотине ограничат парковку и движение транспорта.

Там будут проводиться работы по уборке проводов. Ограничения будут действовать на участке от ул. Пролетарской до ул. Осташева с 1.00 до 2.00. Будьте внимательны и осторожны.