В ночь на 3 октября на Демидовской Плотине в Туле ограничат движение
Как уточняет пресс-служба городской администрации, там пройдут работы по удалению проводов.
По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в четверг, 3 октября, для обеспечения безопасности дорожного движения на Демидовской Плотине ограничат парковку и движение транспорта.
Там будут проводиться работы по уборке проводов. Ограничения будут действовать на участке от ул. Пролетарской до ул. Осташева с 1.00 до 2.00. Будьте внимательны и осторожны.
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