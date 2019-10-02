Алексей Дюмин встретился с педагогами тульских техникумов и колледжей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области 35 государственных учреждений среднего профессионального образования, в которых учатся более 20 тысяч студентов, и реализуется более 100 образовательных программ. После обучения 76% выпускников трудоустраиваются на предприятия.

Алексей Дюмин поздравил участников встречи с Днем профессионально-технического образования и подчеркнул, что популярность среднего профессионального образования растет. На федеральном уровне уделяется большое внимание развитию рабочих специальностей. Повышение конкурентоспособности профессионального образования – одна из задач нацпроекта «Образование».

В программе социально-экономического развития с 2016 по 2021 годы Алексей Дюмин ставил задачу по развитию ранней профориентации для детей, налаживанию взаимодействия с работодателями. Эта программа реализуется – развивается ранняя профориентация, внедряются модели обучения, ориентированные на развитие практических навыков. Работодатели участвуют в образовательных процессах на всех этапах. Это дает возможность подготовить профессионалов, которые необходимы предприятиям для успешного развития.

Туляки успешно выступают на национальных и международных чемпионатах «ВорлдСкиллс» – в этом году Имран Точиев завоевал золотую медаль мирового Чемпионата Мира «ВорлдСкиллс», а Артём Оганесян получил медальон за профессионализм.

Тульский колледж строительства и отраслевых технологий – один из ведущих в области. Его выпускники востребованы в строительстве, легкой промышленности, сфере обслуживания и других отраслях экономики региона.

По словам Алексея Дюмина, это заслуга всего коллектива, и, в первую очередь, человека, который более 30 лет возглавляет это учреждение, – Лидии Мишкиной. Она попросила губернатора помочь оборудовать в учреждении новую просторную и современную мастерскую сухого строительства. Мастер производственного обучения Ясногорского технологического техникума Дмитрий Малыхин рассказал, что учреждению нужен трактор, а также современные двигатели, чтобы учиться их ремонтировать и обслуживать.

Губернатор поручил министру образования Тульской области Алевтине Шевелевой составить перечень оборудования, которые нужны колледжам и техникумам региона. и подчеркнул, что в проекте бюджета на 2020 год запланировано 200 млн рублей на обновление материальной базы учреждений среднего профессионального образования.

На встрече был рассмотрен вопрос о заключении трехсторонних соглашений с работодателями. Например, Тульский колледж строительства и отраслевых технологий успешно работает с КНАУФ «Гипс», ЗАО «Внешстрой», Трикотажной фирмой «Заря», Тульским комбинатом питания и др.

Алексей Дюмин также пообщался с ребятами, которые представляли Тульскую область и Россию на мировом Чемпионате «ВорлдСкиллс» в Казани – Имраном Точиевым и Артемом Оганесяном, вручил им благодарственные письма: