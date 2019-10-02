новости
новости
Регистрация
В Краснодарском крае сотрудники ДПС нашли в сумочке тулячки амфетамин

В Краснодарском крае сотрудники ДПС нашли в сумочке тулячки амфетамин

36-летняя ранее судимая женщина заключена под стражу, ведётся следствие.

На стационарном посту ДПС для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кущевскому району остановили Тoyota Camry под управлением 45-летнего жителя Тульской области.

В иномарке также находилась ранее судимая 36-летняя женщина. В дамской сумочке пассажирки полицейские нашли полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом бежевого цвета. Как выяснилось, это был амфетамин массой более 3,5 граммов.

В отношении тулячки возбуждено и расследуется уголовное дело, она заключена под стражу. Как уточняет пресс-служба краснодарского полицейского главка, женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
полицияуголовное делопреступлениенаркотикиинспекторы ДПСГосавтоинспекция
Место
Тульская областьКраснодарский край

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября
Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября
Алексей Дюмин встретился с педагогами тульских техникумов и колледжей
Алексей Дюмин встретился с педагогами тульских техникумов и колледжей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.