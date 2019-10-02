В Краснодарском крае сотрудники ДПС нашли в сумочке тулячки амфетамин

На стационарном посту ДПС для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кущевскому району остановили Тoyota Camry под управлением 45-летнего жителя Тульской области.

В иномарке также находилась ранее судимая 36-летняя женщина. В дамской сумочке пассажирки полицейские нашли полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом бежевого цвета. Как выяснилось, это был амфетамин массой более 3,5 граммов.

В отношении тулячки возбуждено и расследуется уголовное дело, она заключена под стражу. Как уточняет пресс-служба краснодарского полицейского главка, женщине грозит до десяти лет лишения свободы.