В Новомосковске стартовали ежегодные экологические соревнования

Турнир проходит уже в четвёртый раз. Совместный проект Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» и компании «Полипласт Новомосковск». Интерактивные игры проходят в формате брейн-ринга, основной целью организаторы поставили повышение уровня знаний в экологии и биологии, развитие эрудиции и научного потенциала школьников.

В новом учебном году количество учебных заведений, которые примут участие в играх «Часа Земли» увеличилось с 10 до 16. Школьникам Новомосковска предстоит изучить ещё больше экологических тем и направлений, отвечать на интересные и занимательные вопросы по новым темам. Под игрой завуалирован процесс обучения и подача нового материала.

26 сентября на базе Дворца детского и юношеского творчества состоялись первые две игры отборочной серии. По итогам жеребьёвки первыми выступили команды гимназии № 13 и школы № 18. Ребятам предстояло ответить на вопросы по трём темам, озвученным за две недели до турнира:

«Экология и загрязнение морей и океанов»,

«Переработка ТБО»

«Экологичный образ жизни».

Ко второй игре отборочной серии ученики школ № 2 и № 15 готовились отвечать на вопросы по темам:

«Экология и загрязнение почвы»,

«Транспорт и экология»,

«Пластик в окружающей среде».

По итогам прошедших соревнований победителями стали команды школ № 2 и № 18, но пока не сыграна отборочная серия, нельзя определить, кто получит шанс выйти в следующий круг экологического турнира. В октябре пройдут очередные игры экологического брейн-ринга «Час Земли», в которых ещё четыре команды поборются за выход в четвертьфинал.

Все участники игры получат призы и дипломы от организаторов проекта. Финалистам компания «Полипласт Новомосковск» готовит особый сюрприз – возможность посетить центр морской биологии и океанографии «Москвариум» и другие экологические объекты Москвы.