Очередное ДТП на перекрестке улиц Л. Толстого и Буденного: пострадала женщина
Утром 1 октября в этом месте второй раз за несколько дней произошло серьезное ДТП.
Столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Гранта».
По предварительной информации, «четырнадцатая» двигалась по главной дороге — ул. Л. Толстого, женщина — водитель «Лады», не убедившись в безопасности своего маневра, выехала на перекресток с ул. Буденного.
После удара «Гранту» вынесло на обочину, где она по касательной столкнулась с деревом.
В аварии пострадала пассажирка предполагаемой виновницы ДТП — женщина, находившая на заднем пассажирском сиденье «Лады». Она доставлена в больницу с подозрением на перелом ребер.
Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Отметим, что на этом же перекрестке 27 сентября при аналогичных обстоятельствах столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Тойота Венза».