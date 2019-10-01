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Очередное ДТП на перекрестке улиц Л. Толстого и Буденного: пострадала женщина

Очередное ДТП на перекрестке улиц Л. Толстого и Буденного: пострадала женщина

Утром 1 октября в этом месте второй раз за несколько дней произошло серьезное ДТП.

Столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Гранта».

По предварительной информации, «четырнадцатая» двигалась по главной дороге — ул. Л. Толстого, женщина — водитель «Лады», не убедившись в безопасности своего маневра, выехала на перекресток с ул. Буденного.

После удара «Гранту» вынесло на обочину, где она по касательной столкнулась с деревом.

В аварии пострадала пассажирка предполагаемой виновницы ДТП — женщина, находившая на заднем пассажирском сиденье «Лады». Она доставлена в больницу с подозрением на перелом ребер.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что на этом же перекрестке 27 сентября при аналогичных обстоятельствах столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Тойота Венза».

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Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 1
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 2
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 3
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 4
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 5
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 6
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 7
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 8
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 9
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 10
Авария на пересечении Л.Толстого и Буденного, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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