С 1 октября в Тульской области увеличена зарплата бюджетников

1 октября министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области Виктор Нехаев провели пресс-конференцию.

Андрей Филиппов заявил, что по распоряжению регионального правительства с 1 октября 2019 года заработная плата работников государственных учреждений Тульской области увеличена на 4,3%. Индексация также прошла и для работников муниципальных учреждений.

На 4,3% также увеличивается размер минимальной заработной платы как для работников бюджетной сферы (с 11 440 рублей до 11 932 рублей), так и для работников внебюджетного сектора (с 13 520 рублей до 14 100 рублей).

По словам министра, на протяжении последних лет Тульская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по уровню минимальной заработной платы. По итогам I полугодия 2019 года средняя заработная плата работников в Тульской области составила 36 477 рублей, рост относительно I полугодия 2018 года составил 7,4%. Также отмечается рост реальной заработной платы относительно первого полугодия 2018 года на 2%.

Министр отметил, что растут зарплаты и у категорий социальной сферы по «майским указам», к которым относятся педагоги, медики, социальные работники и работники культуры. По итогам I полугодия 2019 года средняя заработная плата этих категорий работников выросла по сравнению с 2018 годом более чем на 8%.

Также ежегодно индексируется социальные выплаты. Их органы социальной защиты населения предоставляют более чем 660 тыс. жителей региона. В нынешнем году они были увеличены на 4,3%. Также в I полугодии 2019 года на 5,9 % увеличился средний размер назначенных пенсий.

Виктор Нехаев добавил, что денежные доходы в расчете на душу населения области в I полугодии 2019 года составили 27 049 рублей (8-е место в ЦФО) и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%. Основную долю в их структуре занимает оплата труда (62%), далее – социальные выплаты (24%), доходы от предпринимательской и иной производственной деятельности (7%), от собственности (3%) и другие доходы (4%).

По уровню среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) Тульская область в настоящее время занимает 4-е место (31 334 руб.) среди регионов ЦФО, уступив Москве, Московской и Калужской областям.