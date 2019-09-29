В Туле выбрали финалисток конкурса «Мисс Студенчество — 2019»

В молодежном многопрофильном центре «Родина» прошел кастинг среди девушек для участия в ежегодном областном конкурсе красоты, интеллекта и творчества.

Конкурс «Мисс Студенчество» проходит в нашем регионе каждый год и считается одним из самых ярких, модных и незабываемых культурных событий года. Принять участие в конкурсе могут студентки вузов и сузов региона. В этом году заявки подали 28 студенток, но в финальном шоу участие примут девять. Девушки представили жюри свои творческие номера, продемонстрировали походку и прошли собеседование.



Напомним, что победительница конкурса будет представлять наш регион на всероссийском уровне: конкурсах «Краса студенчества России» и «Мисс и Мистер Студенчество 2020», который пройдет в июне 2020 года.

Итак, кто же прошел в финал конкурса «Мисс Студенчество Тула — 2019» в этом году? Знакомимся!

Юлия Овчаренко, 18 лет, студентка института законоведения и управления ВПА. Юля из Щекино, увлекается театром, пением, занимется в ДК поселка Первомайский. Учится на юриста и в будущем планирует работать по специальности.

Полина Пискарева, 18 лет, студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства. Полина профессиональный танцор, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Работает в группе поддержки футбольного клуба «Арсенал» и на подтанцовке в группе «СавваИгнатич».

Юлия Ярковская, 19 лет, студентка ТКИ им. А. С. Даргомыжского . Хотя Юлия профессиональная певица, на отборочном туре девушка прочитала стихи собственного сочинения, чем покорила жюри. И стихи были хорошие, и прочитала она их великолепно.

Полина Жогова, 21 год, студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства. Девушка учится на эстрадном отделении, работает в «Тульских парках», пишет стихи и песни, из новых увлечений — шоу мыльных пузырей.

Анжелика Григорьева, 16 лет, студентка Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Девушка поет, работает аниматором, играет в баскетбол и осваивает поварское искусство. Её фирменное блюдо — пироги.

Наталья Мамонова, 19 лет, студентка ТулГУ. Наташа будущий архитектор. Комиссар отряда «Феникс», любит работать в летних детских лагерях.

Александра Воробьева, 21 год, студентка Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого . Саша учится на факультете технологии и бизнеса, увлекается народными и эстрадными танцами и сейчас проходит практику в школе. Пожелаем ей удачи!

Алина Жарикова, 21 год, студентка Международного юридического института. Очень активная девушка! Председатель студенческого совета в вузе, преподает визаж и парикмахерское искусство, увлечена восточными танцами.

Девятой финалисткой стала Кристина Бандурина, студентка тульского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В вузе проходил конкурс «Мисс РАНХиГС», и организаторы конкурса «Мисс студенчество» в качестве приза пригласили Кристину стать участницей финала.



Днем ранее были определены и юноши — финалисты конкурса. Ими стали Денис Завьялов (ТОККиИ), Александр Морозов (ТГПУ им. Л. Н. Толстого), Илья Фомичев (ТФ РАНХиГС), Роман Володин (ТОККиИ), Дмитрий Панов (ТОККиИ), Арсен Александр Саакян (ТГПУ им. Л. Н. Толстого), Никита Кочегаров (Институт законоведения и управления ВПА), Илья Шаников (ТулГУ), Владислав Клепиков (Институт законоведения и управления ВПА).

Финальное шоу конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2019» состоится 21 октября в 18.30

на сцене ГКЗ.

Учредителями конкурса являются администрация города Тулы, Российский союз молодежи. Организатор конкурса — Молодежный многопрофильный центр «Родина».