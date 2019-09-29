В Туле выбрали финалисток конкурса «Мисс Студенчество — 2019»
В молодежном многопрофильном центре «Родина» прошел кастинг среди девушек для участия в ежегодном областном конкурсе красоты, интеллекта и творчества.
Конкурс «Мисс Студенчество» проходит в нашем регионе каждый год и считается одним из самых ярких, модных и незабываемых культурных событий года. Принять участие в конкурсе могут студентки вузов и сузов региона. В этом году заявки подали 28 студенток, но в финальном шоу участие примут девять. Девушки представили жюри свои творческие номера, продемонстрировали походку и прошли собеседование.
Напомним, что победительница конкурса будет представлять наш регион на всероссийском уровне: конкурсах «Краса студенчества России» и «Мисс и Мистер Студенчество 2020», который пройдет в июне 2020 года.
Итак, кто же прошел в финал конкурса «Мисс Студенчество Тула — 2019» в этом году? Знакомимся!
Юлия Овчаренко, 18 лет, студентка института законоведения и управления ВПА. Юля из Щекино, увлекается театром, пением, занимется в ДК поселка Первомайский. Учится на юриста и в будущем планирует работать по специальности.
Полина Пискарева, 18 лет, студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства. Полина профессиональный танцор, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Работает в группе поддержки футбольного клуба «Арсенал» и на подтанцовке в группе «СавваИгнатич».
Юлия Ярковская, 19 лет, студентка ТКИ им.
Полина Жогова, 21 год, студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства. Девушка учится на эстрадном отделении, работает в «Тульских парках», пишет стихи и песни, из новых увлечений — шоу мыльных пузырей.
Анжелика Григорьева, 16 лет, студентка Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Девушка поет, работает аниматором, играет в баскетбол и осваивает поварское искусство. Её фирменное блюдо — пироги.
Наталья Мамонова, 19 лет, студентка ТулГУ. Наташа будущий архитектор. Комиссар отряда «Феникс», любит работать в летних детских лагерях.
Александра Воробьева, 21 год, студентка Тульского государственного педагогического университета им.
Алина Жарикова, 21 год, студентка Международного юридического института. Очень активная девушка! Председатель студенческого совета в вузе, преподает визаж и парикмахерское искусство, увлечена восточными танцами.
Девятой финалисткой стала Кристина Бандурина, студентка тульского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В вузе проходил конкурс «Мисс РАНХиГС», и организаторы конкурса «Мисс студенчество» в качестве приза пригласили Кристину стать участницей финала.
Днем ранее были определены и юноши — финалисты конкурса. Ими стали Денис Завьялов (ТОККиИ), Александр Морозов (ТГПУ им.
Финальное шоу конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2019» состоится 21 октября в 18.30
на сцене ГКЗ.
Учредителями конкурса являются администрация города Тулы, Российский союз молодежи. Организатор конкурса — Молодежный многопрофильный центр «Родина».