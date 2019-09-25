Регоператор «МСК-НТ» и экоактивисты провели совместную акцию в Суворове

Школьники собрали несколько сотен килограммов крышек. Вырученные за них деньги перечислят на помощь детям-инвалидам.

Региональный оператор «МСК-НТ» и волонтеры тульского отделения зеленого движения России «ЭКА» организовали для суворовских школьников акцию в рамках проекта «Добрые крышечки». Учащиеся девяти центров образования живо откликнулись на экологический призыв и с начала учебного года собрали более 200 килограммов крышечек от пластиковых бутылок!

В благодарность за активность регоператор «МСК-НТ» и волонтеры приготовили для суворовских школьников небольшой сюрприз – экологическую викторину, которая прошла во вторник, 24 сентября. В ходе неё ребята не только интересно провели время, но и узнали немало нового о том, каких видов и классов опасности бывают отходы, как их правильно сортировать, утилизировать и что с ними можно сделать после переработки.

Контейнеры для крышек во всех центрах образования Суворова поставили в конце августа. Регоператор «МСК-НТ» помог отвезти экоактивистам собранные крышечки на переработку, а вырученные за них деньги перечислят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Конечная цель этого проекта – покупка инвалидных колясок, либо другого оборудования для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. На данный момент собрано несколько миллионов рублей, что позволило оказать помощь уже 21 ребенку!

Екатерина Олейник, региональный руководитель по Тульской области зеленого движения России «ЭКА»:

Екатерина Олейник – Проект этот мы очень любим. Потому, что с одной стороны мы помогаем детям, а с другой еще и природе. Ведь пластиковые крышечки – это тот же самый пластик, который загрязняет нашу планету. Очень сложно сразу начать разделять отходы, или вносить в свою жизнь принцип рационального природопользования. Но никакой сложности нет в том, чтобы открутить крышечку с пустой пластиковой бутылки и положить ее не в мусорное ведро, а в отдельный пакет. Легче начинать с самого простого!

ООО «МСК-НТ» уже давно участвует в проекте «Добрые крышечки» в Москве и Московской области. Теперь региональный оператор присоединился к нему в нашем регионе, и делает первые шаги по внедрению системы раздельного сбора отходов, задействуя свой мобильный пункт во время проведения эколого-просветительских и культурно-массовых мероприятий.

Глеб Илюшин, пресс-секретарь филиала ООО «МСК-НТ» в Тульской области: