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Регоператор «МСК-НТ» и экоактивисты провели совместную акцию в Суворове
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Регоператор «МСК-НТ» и экоактивисты провели совместную акцию в Суворове

В Суворове регоператор «МСК-НТ» и экоактивисты организовали акцию в рамках проекта «Добрые крышечки».

Школьники собрали несколько сотен килограммов крышек. Вырученные за них деньги перечислят на помощь детям-инвалидам.

Региональный оператор «МСК-НТ» и волонтеры тульского отделения зеленого движения России «ЭКА» организовали для суворовских школьников акцию в рамках проекта «Добрые крышечки». Учащиеся девяти центров образования живо откликнулись на экологический призыв и с начала учебного года собрали более 200 килограммов крышечек от пластиковых бутылок!

В благодарность за активность регоператор «МСК-НТ» и волонтеры приготовили для суворовских школьников небольшой сюрприз – экологическую викторину, которая прошла во вторник, 24 сентября. В ходе неё ребята не только интересно провели время, но и узнали немало нового о том, каких видов и классов опасности бывают отходы, как их правильно сортировать, утилизировать и что с ними можно сделать после переработки.

Контейнеры для крышек во всех центрах образования Суворова поставили в конце августа. Регоператор «МСК-НТ» помог отвезти экоактивистам собранные крышечки на переработку, а вырученные за них деньги перечислят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Конечная цель этого проекта –  покупка инвалидных колясок, либо другого оборудования для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. На данный момент собрано несколько миллионов рублей, что позволило оказать помощь уже 21 ребенку!

Екатерина Олейник, региональный руководитель по Тульской области зеленого движения России «ЭКА»:

Екатерина Олейник

–  Проект этот мы очень любим. Потому, что с одной стороны мы помогаем детям, а с другой еще и природе. Ведь пластиковые крышечки – это тот же самый пластик, который загрязняет нашу планету. Очень сложно сразу начать разделять отходы, или вносить в свою жизнь принцип рационального природопользования. Но никакой сложности нет в том, чтобы открутить крышечку с пустой пластиковой бутылки и положить ее не в мусорное ведро, а в отдельный пакет. Легче начинать с самого простого!

 

ООО «МСК-НТ» уже давно участвует в проекте «Добрые крышечки» в Москве и Московской области. Теперь региональный оператор присоединился к нему в нашем регионе, и делает первые шаги по внедрению системы раздельного сбора отходов, задействуя свой мобильный пункт во время проведения эколого-просветительских и культурно-массовых мероприятий.

Глеб Илюшин, пресс-секретарь филиала ООО «МСК-НТ» в Тульской области:

Глеб Илюшин

– Мобильный пункт раздельного сбора отходов (РСО) с августа начал принимать участие в мероприятиях экологической направленности в зоне деятельности нашей компании. Сегодняшний экопраздник – не исключение. Для нас очень важно популяризировать РСО ввиду того, что работу по формированию экологической культуры надо начинать с ранних лет. В этом учебном году с волонтерами планируем расширить географию проведения экологических уроков и экопраздников, а мобильный пункт продолжит сбор вторичного сырья, которое пойдет на переработку.

 

Галерея
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 1
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 2
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 3
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 4
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 5
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 6
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 7
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 8
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 9
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 10
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 11
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 12
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 13
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 14
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 15
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 16
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 17
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 18
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 19
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 20
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 21
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 22
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 23
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 24
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 25
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 26
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 27
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 28
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 29
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 30
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 31
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 32
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 33
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 34
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 35
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 36
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 37
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 38
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 39
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 40
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 41
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 42
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 43
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 44
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 45
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 46
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 47
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 48
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 49
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 50
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 51
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 52
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 53
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 54
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 55
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 56
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 57
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 58
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 59
Регоператор «МСК-НТ» и экологи провели совместную акцию в Суворове, Фото: 60
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:26
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Место
Тульская областьСуворовский район

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