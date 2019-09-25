В Веневском районе на предпринимателя незаконно работали мигранты

В Тульской области правоохранители проводят мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Накануне в Веневском районе полицейские и сотрудники Росгвардии провели проверку иностранцев, занятых на сельхозработах.

- Выявлено 27 нарушений, связанных с незаконным пребыванием граждан других государств на территории РФ и незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Как уточнили в ведомстве, выясняются все обстоятельства факта организации незаконной миграции.