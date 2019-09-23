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В Туле скорая врезалась в легковушку и снесла дорожный знак
Фото: instagram.com/tula.chp.

В Туле скорая врезалась в легковушку и снесла дорожный знак

ДТП произошло вечером 22 сентября.

Вечером 22 сентября в Туле на пересечении улиц Староникитской и Льва Толстого столкнулись микроавтобус Ford службы скорой помощи и автомобиль Lada Kalina. После ДТП за медицинской помощью обратились трое медиков и водитель легковушки. Госпитализация им не потребовалась.
 
По предварительной информации, причиной автоаварии стал выезд скорой на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Все обстоятельства случившегося, в том числе ответ на вопрос о том, двигался ли спецавтомобиль с включенной сиреной и проблесковыми маячками, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:23 +7
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