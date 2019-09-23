В Туле скорая врезалась в легковушку и снесла дорожный знак

Фото: instagram.com/tula.chp.

Вечером 22 сентября в Туле на пересечении улиц Староникитской и Льва Толстого столкнулись микроавтобус Ford службы скорой помощи и автомобиль Lada Kalina. После ДТП за медицинской помощью обратились трое медиков и водитель легковушки. Госпитализация им не потребовалась.

По предварительной информации, причиной автоаварии стал выезд скорой на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Все обстоятельства случившегося, в том числе ответ на вопрос о том, двигался ли спецавтомобиль с включенной сиреной и проблесковыми маячками, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.