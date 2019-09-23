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За нарушениями ПДД на тульских дорогах следят треноги: карта
Фото из архива Myslo.

За нарушениями ПДД на тульских дорогах следят треноги: карта

Рассказываем, где передвижные комплексы расположены с 20 сентября по 3 октября.

Тульская Госавтоинспекция раскрыла местоположение передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Напомним, что в нашем регионе на дорогах расположена 41 тренога.

 

 

УГИБДД напоминает, что одной из наиболее частых причин ДТП является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой.

Уважаемые водители, помните, что от ваших действий на дороге зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 +3
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