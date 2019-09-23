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Нацпроекты: культура должна стать ближе к людям
Фото Алексея Пирязева, пресс-службы правительства Тульской области и tulasmi.ru.

Нацпроекты: культура должна стать ближе к людям

О национальных проектах сейчас говорят немало, однако далеко не каждый знает, для чего они нужны и какие именно улучшения принесут в жизнь.

Поэтому мы открываем цикл публикаций, в которых постараемся дать четкий ответ на эти вопросы. Помогут нам в этом люди, непосредственно отвечающие за реализацию нацпроектов в нашем регионе.

Начнем с нацпроекта «Культура», и наши первые собеседники — зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Культурная среда

По словам Ольги Гремяковой, главная проблема, которую призван решить нацпроект, — это доступность культуры для людей. Не секрет, что во многих районах и населенных пунктах, особенно удаленных от больших городов, попросту нет центров культурной жизни. А там, где они есть, зачастую устаревшая материальная база — это касается и клубов, и школ искусств, и музеев, и библиотек.

А потребность в интересном досуге, в культурном общении, возможности реализовать себя в творчестве у людей сегодня не ослабевает, а, наоборот, только растет.

Поэтому первая задача нацпроекта — модернизация материальной базы. Для ее решения разработана программа «Культурная среда».

Именно на реконструкцию и ремонт учреждений культуры, оснащение их новым оборудованием направлено 90% средств всего нацпроекта.

В приоритете сельские клубы. В 2019 году это шесть ДК, причем впервые в программу ремонта включены ДК Тепло-Огаревского района (Горьковский и Красногвардейский).

А впереди нас ожидает комплексный ремонт Театра кукол, который вошел в проект по инициативе и при поддержке губернатора Алексея Дюмина, а также строительство нового Центра культурного развития.

Не менее важная статья — закупка музыкальных инструментов. Только в этом году на оборудование трех школ и одного колледжа выделено порядка 40 млн руб.

Нацпроект дает импульс для более широкой поддержки учреждений культуры в регионе. Так, многие отремонтированные по нему учреждения потом оборудовались уже за счет средств других программ и внебюджетных источников.

Наглядный пример такой синхронизации — ДК поселка Солопенки в Алексине.

Культурная среда прирастет и модельными библиотеками — это целые библиоцентры, имеющие не только мультимедийное оборудование и доступ к мировым каталогам электронных библиотек, но и современную «умную» мебель. Уже в 2020 году такие центры откроются на базе библиотек Ефремова и села Первомайское Новомосковского района.

В одном из малых городов, который будет определен на конкурсной основе, будет построен инновационный культурный центр, где будут располагаться не только привычные всем зоны (концертный зал, библиотека, танцпол), но и кафе, место для коворкинга, многофункциональные залы.

Цифровая культура

Как и на многие другие сферы жизни, сегодня на культуру огромное влияние оказывает стремительное развитие информационных технологий.

– Какую бы отрасль культуры мы ни взяли, везде требуются новые формы, — отмечает Ольга Гремякова. — От анонсов мероприятий, информации о кружках и секциях на сайтах и в соцсетях до виртуальных залов и интерактивных экспозиций. Фонды библиотек, архивов, музеев — всё переводится в электронный вид.

Следовательно, вторая задача нацпроекта — внедрение новых информационных технологий.

По программе «Цифровая культура» в регионе создаются виртуальные залы. Люди увидят масштабные культурные мероприятия, не выезжая за пределы города.

Допустим, в Москве в Зале Чайковского идет концерт, а в Веневе или Богородицке мы смотрим его в режиме реального времени и чувствуем причастность к происходящему.

 

– Сейчас такие залы уже есть в Доме дворянского собрания, в Новомосковском колледже, — говорит Татьяна Рыбкина. — Будем создавать их по всей области — в основном на базе библиотек. Во-первых, большая их часть в регионе уже подключена к интернету. Во-вторых, библиотеки, как правило, — привычная среда общения местной интеллигенции, творческих людей.

На первом этапе планируется создать виртуальные залы в библиотеках Ефремова, Кимовска, Богородицка и Белева.

Новые технологии дают возможность не только других посмотреть, но и себя показать: Тульская область на портале культура.рф в режиме онлайн транслировала Всероссийский библиотечный конгресс, который прошел в регионе в мае.

В музеях создаются виртуальные экспозиции, развиваются интерактивные форматы. Из самых ярких примеров — экспозиция Музея оружия. При поддержке Министерства культуры РФ сейчас разрабатывается аудиогид по кремлю. На подходе — Музей В. Ф. Руднева в Савино.

Активно идет оцифровка книг — для национальной электронной библиотеки в «цифру» переведено не меньше 900 единиц.

К 500-летию Тульского кремля совместно с Президентской библиотекой Б. Н. Ельцина готовятся виртуальный тур и цифровая коллекция. К 100-летию Тульского музея изобразительных искусств (ТМИИ) создается мультимедиа-гид по его экспозиции.

Информационный век требует и принципиально новой подачи культурного продукта.

– Сегодня уже мало, например, просто выдать книгу в библиотеке, — говорит Ольга Гремякова. — Надеяться, что сегодняшний школьник полностью прочтет объемную книжку просто потому, что это русская или даже мировая классика, — по меньшей мере, наивно. Его нужно заинтересовать — деталями, историческим контекстом и т. д. Необходим совершенно иной подход.

Кстати, пример такого подхода, правда не в литературе, а в живописи, сейчас можно наблюдать в Белоусовском парке. Еще почти полтора месяца там будет работать выставка репродукций шедевров из ТМИИ под названием «Акценты». Ее особенность в том, что на каждый экспонат добавлены так называемые точки интереса. Стрелочки с краткими пояснениями обращают внимание зрителя на важные детали, без понимания которых оценить картину сложно.

Творческие люди

Новый подход требует и новые кадры. Отсюда третья задача нацпроекта — привлечение новых молодых сотрудников. Для этого Татьяна Рыбкина предлагает привлекать студентов и старшеклассников для работы в учреждения культуры, при этом давая возможность им подзаработать и привнести новые веяния в жизнь этих учреждений.

Кроме того, каждый желающий может стать культурным волонтером, — здесь нет ограничений ни по возрасту, ни по каким-либо другим критериям.

Добровольцы помогают организовывать и проводить различные мероприятия, такая практика не раз успешно применялась в регионе.

А уже опытные работники культуры в рамках нацпроекта за счет бюджетных средств повышают квалификацию в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных культурных центрах страны.

– С точки зрения реализации нацпроекта «Культура» Тульская область хорошо выглядит на уровне ЦФО, мы активно предлагаем свои региональные мероприятия и свое финансирование. Особенно это заметно в малых городах, — отмечает Татьяна Рыбкина.

Кроме того, регион активно участвует в рабочей группе по направлению «Культура» в Госсовете РФ. Это дает возможность поднимать острые проблемы, вырабатывать новые идеи.

Одна из них — проект «Земский работник культуры». Сейчас зачастую нет возможности укомплектовать сельские клубы большим штатом — там работает 1-2 сотрудника.

Поэтому нужна новая модель работника культуры на селе. Это должен быть специалист широкого профиля, а не просто хореограф или фольклорист.

Еще одна актуальная сфера — развитие кинопроката. Здесь важно соотнести социальную направленность проекта с коммерческой составляющей. Нужно активизировать интерес людей к походам в кино. Губернатор подключился к решению вопроса и поручил организовать льготные сеансы для жителей отдаленных населенных пунктов, малоимущих и членов многодетных семей, в том числе за счет внебюджетных источников. Благодаря этому более 2500 школьников смогли посмотреть новый мультфильм «Король Лев». И эта практика будет продолжена.

– Оценивать эффективность работы по нацпроекту будем по итогам года, — отмечает Ольга Гремякова. — Но уже сейчас можно сказать, что у нас успешно стартовал проект «Культурный марафон». В течение лета на новых площадках, которые открылись в клубах, прошли межмуниципальные гастроли творческих коллективов — более 60 в месяц. При этом многие проекты стали возможны благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта.

только цифры

Что такое нацпроект «Культура», расскажут цифры. Смотрите инфографику по теме (картинка кликабельна).

 

Официальный сайт нацпроектов в Тульской области НАЦПРОЕКТЫ71.рф

Много говорящих цифр и полезной информации также по ссылке.

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