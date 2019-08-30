Шедевры мирового искусства: в Центральном парке открылась выставка живописи

Она будет работать до 30 октября 2019 года.

Сегодня, 30 августа, в Центральном парке открылась выставка живописи из коллекции Тульского музея изобразительных искусств «Акценты». Экспозиция приурочена к 100-летию музея.

Она состоит из 15 картин – шедевров мирового искусства из постоянной экспозиции ТМИИ. Их подлинники можно увидеть в залах музея, они являются гордостью коллекции и визитной карточкой музейного фонда живописи.

Здесь вы познакомитесь с работами русских и западноевропейских мастеров. Это знаменитые картины Ивана Айвазовского «Сигнал бури», «Портрет императрицы Елизаветы Петровны» кисти Алексея Антропова, «Феб лучезарный» Валентина Серова и картина-драма Луки Джордано «Тарквиний и Лукреция».

О каждом произведении можно получить дополнительную информацию: на полотне есть «точки интереса», позволяющие вникнуть в детали изображения, понять акценты автора, а также с помощью qr-кода.

Экспозиция «Акценты» будет работать до 30 октября 2019 года.

Каждый четверг в 17.00 будет проходить бесплатная экскурсия по выставке в парке для всех желающих.

Экспозиция – совместный проект Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» и Центрального парка.