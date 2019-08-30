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Шедевры мирового искусства: в Центральном парке открылась выставка живописи

Шедевры мирового искусства: в Центральном парке открылась выставка живописи

Она будет работать до 30 октября 2019 года.

Сегодня, 30 августа, в Центральном парке открылась выставка живописи из коллекции Тульского музея изобразительных искусств «Акценты». Экспозиция приурочена к 100-летию музея.
 
Она состоит из 15 картин – шедевров мирового искусства из постоянной экспозиции ТМИИ. Их подлинники можно увидеть в залах музея, они являются гордостью коллекции и визитной карточкой музейного фонда живописи.
 
 
Здесь вы познакомитесь с работами русских и западноевропейских мастеров. Это знаменитые картины Ивана Айвазовского «Сигнал бури», «Портрет императрицы Елизаветы Петровны» кисти Алексея Антропова, «Феб лучезарный» Валентина Серова и картина-драма Луки Джордано «Тарквиний и Лукреция».
 
О каждом произведении можно получить дополнительную информацию: на полотне есть «точки интереса», позволяющие вникнуть в детали изображения, понять акценты автора, а также с помощью qr-кода.
 
Экспозиция «Акценты» будет работать до 30 октября 2019 года.
Каждый четверг в 17.00 будет проходить бесплатная экскурсия по выставке в парке для всех желающих.
 
Экспозиция – совместный проект Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» и Центрального парка.
 
Кстати, интересные факты о шедеврах художественного музея можно прочитать в нашем специальном сюжете здесь.
Галерея
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 1
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 2
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 3
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 4
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 5
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 6
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 7
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 8
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 9
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 10
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 11
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 12
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 13
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 14
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 15
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 16
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 17
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 18
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 19
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 20
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 21
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 22
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 23
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 24
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 25
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 26
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 27
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 28
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 29
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 30
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 31
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 32
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 33
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 34
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 35
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 36
Выставка живописи из коллекции ТМИИ «Акценты», Фото: 37
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:55 0
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