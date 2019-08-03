Более 2 тысяч юных туляков бесплатно посмотрят новый фильм «Король Лев»

3 августа в посёлке Тёплое более 270 детей посмотрели новый анимационный фильм «Король Лев». Киноистория создана на основе одноимённого мультфильма, который помнит уже не одно поколение российских зрителей.



Ещё 270 мальчишек и девчонок из Тепло-Огаревского района смогут бесплатно увидеть этот фильм на следующей неделе.





Как отметил глава администрации района Андрей Фетисов, показ организован для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах. Им будет предоставлен бесплатный трансфер до кинотеатра и обратно.

В дни школьных каникул бесплатные показы анимационного фильма будут организованы в 18 муниципальных образованиях, где есть 3D-кинозалы. Такой подарок для ребят сделал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.





Всего фильм увидят почти 2400 детей.