Более 2 тысяч юных туляков бесплатно посмотрят новый фильм «Король Лев»
Такой подарок для ребят сделал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
3 августа в посёлке Тёплое более 270 детей посмотрели новый анимационный фильм «Король Лев». Киноистория создана на основе одноимённого мультфильма, который помнит уже не одно поколение российских зрителей.
Ещё 270 мальчишек и девчонок из Тепло-Огаревского района смогут бесплатно увидеть этот фильм на следующей неделе.
Как отметил глава администрации района Андрей Фетисов, показ организован для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах. Им будет предоставлен бесплатный трансфер до кинотеатра и обратно.
В дни школьных каникул бесплатные показы анимационного фильма будут организованы в 18 муниципальных образованиях, где есть 3D-кинозалы. Такой подарок для ребят сделал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Всего фильм увидят почти 2400 детей.