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Более 2 тысяч юных туляков бесплатно посмотрят новый фильм «Король Лев»

Более 2 тысяч юных туляков бесплатно посмотрят новый фильм «Король Лев»

Такой подарок для ребят сделал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

3 августа в посёлке Тёплое более 270 детей посмотрели новый анимационный фильм «Король Лев». Киноистория создана на основе одноимённого мультфильма, который помнит уже не одно поколение российских зрителей.


Ещё 270 мальчишек и девчонок из Тепло-Огаревского района смогут бесплатно увидеть этот фильм на следующей неделе.



Как отметил глава администрации района Андрей Фетисов, показ организован для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах. Им будет предоставлен бесплатный трансфер до кинотеатра и обратно.

В дни школьных каникул бесплатные показы анимационного фильма будут организованы в 18 муниципальных образованиях, где есть 3D-кинозалы. Такой подарок для ребят сделал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Всего фильм увидят почти 2400 детей.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 22:03 0
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Алексей Дюмин
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