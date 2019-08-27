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На ремонт кукольного театра из бюджета Тульской области выделили 8 млн рублей

На ремонт кукольного театра из бюджета Тульской области выделили 8 млн рублей

Деньги направлены на первоочередной ремонт кровли здания. Работы идут в графике и завершатся в сентябре.

В Тульском государственном театре кукол, которому в этом году исполняется 82 года, начался ремонт. Здание театра построено в XVIII веке и является одним из старейших объектов культурного наследия в центре города. А потому состояние фасада, кровли, фундамента и несущих конструкций, инженерных сетей требует особого внимания.

В этом году из бюджета Тульской области выделено 8 млн рублей. Они направлены на первоочередной ремонт кровли здания. Работы идут в графике и завершатся в сентябре.

- Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу комплексно подойти к ремонту здания театра и провести полную реставрацию, поэтому данный объект включен в национальный проект «Культура». В настоящее время идет работа над проектно-сметной документацией, ориентировочно смета на весь комплекс работ составит более 120 млн рублей. Они предусмотрены в программе нацпроекта, – подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Министр напомнила, что в год 80-летия театра глава региона лично поздравил труппу и подарил учреждению новые кресла в зрительном зале и современное световое оборудование.

О закулисье кукольного театра Myslo подробно рассказывал в статье здесь.

 

Тульский государственный театр кукол известен в регионах России и за рубежом. Его репертуар включает более 60 постановок. Ежегодно ставятся 5-6 новых спектаклей. Театр ведет постоянную гастрольную деятельность в России и за рубежом. В год театра он включен в региональные акции – «Всей семьей в театр» и «Детская классика». 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:55 +1
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