В Туле сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину из горящей квартиры

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

24 сентября около девяти утра в Туле на ул. 9 Мая в многоквартирном доме произошел пожар.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Росвгардии получили информацию, что в одной из квартир в этом доме женщина просит о помощи.

– Экипаж группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия. Подойдя к квартире, росгвардейцы услышали крики о помощи. Дверь была заперта, из щели валил дым. Росгвардейцы вскрыли дверь и вошли в помещение. На полу они обнаружили 81-летнюю женщину, утратившую способность самостоятельно передвигаться, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Сотрудники вынесли женщину из горящего помещения и оказали ей необходимую помощь до приезда медиков.

По данным МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работали два пожарных расчета. В результате пожара в комнате размером 4×5 м обгорел матрас на площади 1 кв. м.

По некоторым данным, причиной пожара могла стать неисправная электрическая грелка.