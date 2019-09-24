На территории Куликова поля задержали браконьера

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Правонарушитель был замечен сотрудниками службы безопасности музея-заповедника «Куликово поле» недалеко от нового музейного комплекса в Моховом. Полицейские, прибывшие на место, задержали и доставили в территориальный отдел полиции жителя Москвы. В его машине были обнаружены заряженные расчехленные охотничьи ружья.

Процессуальная оценка действиям нарушителя будет дана после дальнейшего разбирательства правоохранительными органами. Территория Государственного музея-заповедника «Куликово поле» носит статус особо охраняемой.

Нахождение лиц с оружием в указанной зоне является нарушением действующего российского законодательства.

К сожалению, подобный случай не первый в истории Куликова поля. Музей в течение двух десятилетий восстанавливает исторический ландшафт эпохи Куликовской битвы, лесостепную растительность, которая и становится островком безопасности для животных. На территории музея-заповедника «Куликово поле», разместившегося в Кимовском и Курскинском районах Тульской области, вольготно себя чувствуют кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки и куницы и другие животные и птицы, забредает лось.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, для косуль Куликово поле, в отсутствии заказников и национальных парков, становится единственным местом, где животное может сохранить и увеличить свою популяцию. Из-за сведения лесов и хищнической охоты к началу XX столетия этот вид в Восточной Европе и во многих регионах России попросту исчез. Сегодня на территории музея-заповедника «Куликово поле» насчитывают порядка 20 особей. Животных могут легко повстречать туристы, отправляясь на экскурсию по полю сражения.