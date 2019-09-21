новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается порывистый ветер

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается порывистый ветер

Сотрудники областного ГУ МЧС России напоминают о правилах безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21-22 сентября на территории региона ожидается небольшой, местами умеренный дождь и порывистый западный ветер до 18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о мерах предосторожности и правилах поведения при ухудшении погодных условий:

  • Машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:02 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодаусиление ветрапорывистый ветерметеопредупреждениеГУ МЧС России по Тульской областиухудшение погодных условий
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пьяный водитель «девятки» снёс Renault Logan на парковке гипермаркета
В Туле пьяный водитель «девятки» снёс Renault Logan на парковке гипермаркета
Тульские налогоплательщики пополнили бюджет на 52,5 млрд рублей
Тульские налогоплательщики пополнили бюджет на 52,5 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.