Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21-22 сентября на территории региона ожидается небольшой, местами умеренный дождь и порывистый западный ветер до 18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о мерах предосторожности и правилах поведения при ухудшении погодных условий:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).