Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается порывистый ветер
Сотрудники областного ГУ МЧС России напоминают о правилах безопасности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21-22 сентября на территории региона ожидается небольшой, местами умеренный дождь и порывистый западный ветер до 18 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о мерах предосторожности и правилах поведения при ухудшении погодных условий:
- Машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
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