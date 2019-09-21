В Туле пьяный водитель «девятки» снёс Renault Logan на парковке гипермаркета

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На парковке гипермаркета «Зельгрос» в Зареченском районе водитель «Лады» не справился с управлением и на полном ходу въехал в стоявший на парковке Renault Logan, принадлежащий администрации магазина. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Тула. Жесть».

По предварительным данным, виновник ДТП был пьян и отделался лёгкими травмами. Оба автомобиля получили механические повреждения, от удара иномарку частично вынесло на газон.