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В Туле пьяный водитель «девятки» снёс Renault Logan на парковке гипермаркета
Фото: vk.com/tulazest

В Туле пьяный водитель «девятки» снёс Renault Logan на парковке гипермаркета

По предварительным данным, виновник аварии получил незначительные травмы.

На парковке гипермаркета «Зельгрос» в Зареченском районе водитель «Лады» не справился с управлением и на полном ходу въехал в стоявший на парковке Renault Logan, принадлежащий администрации магазина. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Тула. Жесть».

По предварительным данным, виновник ДТП был пьян и отделался лёгкими травмами. Оба автомобиля получили механические повреждения, от удара иномарку частично вынесло на газон.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:05 +2
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ТулаЗельгрос

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