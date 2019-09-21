Тульские налогоплательщики пополнили бюджет на 52,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба УФНС России по Тульской области

Открывая заседание коллегии, руководитель Управления Вадим Суханов отметил, что тульские налоговики продолжают обеспечивать положительную динамику налоговых поступлений. С января по август тульские налогоплательщики пополнили федеральную казну на 52,5 млрд рублей – это на 6,4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы консолидированного бюджета Тульской области увеличились на 19,8% и составили 50 млрд рублей. Собранный налог на прибыль вырос на 43,2% и составил 18 млрд рублей, НДФЛ увеличился на 7,4% (17,5 млрд рублей), а акцизы на пиво выросли почти на треть – до 5,3 млрд рублей.

Высокие темпы роста поступлений сложились также и по страховым взносам – 31,3 млрд рублей. За счёт погашения задолженностей увеличились темпы роста поступлений имущественных налогов от физических лиц (149,7% – по земельному налогу, 142,8% по транспортному налогу и 167,8% – по налогу на имущество). В первом полугодии сотрудники тульского УФНС провели 47 выездных налоговых проверок в отношении юрлиц. В среднем каждая из них принесла в бюджет свыше 18 млн рублей.

Вадим Суханов напомнил о старте массовой кампании по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год – исполнить свои налоговые обязательства в этом году физлица должны не позднее 2 декабря.